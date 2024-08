Pháp luật Nghệ An tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm Nghệ An có đường biên giới bộ dài 468,281 km, tiếp giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào). Những năm qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác hợp tác quốc tế, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự vùng biên.

Hỗ trợ truy bắt tội phạm truy nã

Theo đánh giá tại Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 giữa Công an tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào), thời gian qua, Công an 3 tỉnh nước bạn đã tích cực hỗ trợ Công an Nghệ An trong xác minh, trao đổi thông tin, truy tìm, truy bắt đối tượng truy nã.

Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 giữa Công an tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào). Ảnh tư liệu C.T.V

Điển hình ngày 9/8/2024, Công an huyện Tương Dương chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Tam Hợp và Công an huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã bắt giữ thành công Xồng Bá Ờ tại thị trấn Nam Giang, huyện Viêng Thoong (tỉnh Bôlykhămxay).

Đối tượng trốn truy nã Xồng Bá Ở tại cơ quan điều tra. Ảnh tư liệu: Phạm Thủy

Trước đó, vào năm 2015, Xồng Bá Ờ (SN 1990), trú tại bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản" nhưng bỏ trốn và bị Công an huyện Tương Dương ra Quyết định truy nã.

Sau 9 năm lẩn trốn, Xồng Bá Ờ đã bị bắt giữ và di lý về Việt Nam.

Cuối tháng 7 năm 2024, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ bị bắt sau 10 năm lẩn trốn. Ảnh tư liệu C.T.V

Lầu Bá Giờ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã ngày 17/12/2014 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" trong vụ 18 bánh heroin và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã ngày 02/12/2018 về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", trong vụ 60 bánh heroin.

Sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng đã có những thay đổi nhất định về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, song vẫn không qua khỏi tầm ngắm của lực lượng chức năng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, một tổ công tác thuộc Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại đã lên đường sang Lào lần theo dấu vết để truy tìm nơi Giờ đang lẩn trốn.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi di biến động của đối tượng, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 03/8/2024, tại bản Thông Xén, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đã vây bắt thành công Lầu Bá Giờ mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 1.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và một số tang vật liên quan khác.

Trước đó, ngày 4/4/2024 tại thành phố Viêng Chăn (Lào), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan phá chuyên án, bắt giữ thành công 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 22 năm trốn truy nã.

Hai đối tượng Lương Văn Bún và Lê Văn Điền bị di lý về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Ảnh tư liệu C.T.V

2 đối tượng bị bắt gồm: Lương Văn Bún (SN 1981), hộ khẩu thường trú tại xã Kim Đa, huyện Tương Dương bị truy nã về tội “Giết người” (vào năm 2022 do mâu thuẫn đất đai, Bún đã dùng súng bắn chết 1 người đàn ông trú cùng bản, sau đó đưa vợ con bỏ trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch) và Lê Văn Điền (SN 1968), hộ khẩu thường trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng Lương Văn Bún và Lê Văn Điền. Ảnh tư liệu CTV

Quá trình sinh sống tại Lào, 2 đối tượng quen biết nhau. Để che giấu tung tích, cả hai thay tên đổi họ, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nước bạn Lào, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ thành công 2 đối tượng, di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong thời gian qua, Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào) nước bạn đã hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An xác minh, truy bắt, dẫn giải 11 đối tượng truy nã nguy hiểm về Nghệ An.

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Do nằm gần với khu vực “Tam giác vàng” có lượng ma túy sản xuất, điều chế lớn nên hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp.

Lợi dụng địa hình biên giới rừng núi hiểm trở, các đối tượng tội phạm ở nội, ngoại biên cấu kết với nhau, hình thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Sau đó đưa đi các tỉnh, thành trong nước tiêu thụ.

Khu vực biên giới Tây Nghệ An. Ảnh: Google Maps

Bởi vậy, việc tăng cường hỗ trợ và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới là một trong những nội dung trọng tâm được UBND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Trong đó có việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới (BLO) đặt tại Công an các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn (Nghệ An) và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lễ công bố và ra mắt hoạt động Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (gọi tắt là Văn phòng BLO) tỉnh Nghệ An chi nhánh Kỳ Sơn ngày 08/11/2023. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào triển khai nhiều giải pháp đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Mỗi năm, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ trung bình hơn 1.200 vụ phạm tội về ma túy; triệt xoá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua địa phận tỉnh Nghệ An.

Là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

Bắt 2 đối tượng Xồng Tồng Xò và Xồng Tếnh cùng trú tại bản Phà Đánh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào); thu 12 kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên MTTH dạng hồng phiến. Ảnh tư liệu Anh Bách

Trong 5 năm (từ 2019 - 2024), BĐBP Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài tỉnh, trong đó có lực lượng chức năng của nước bạn Lào bắt giữ 2.097 vụ/2.923 đối tượng; thu giữ 221 bánh + 27,53 kg heroin, 494,2 kg ma túy đá, 17,96 kg ketamine, 711.624 viên MTTH dạng hồng phiến, 39,68 kg thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Công tác hợp tác tuần tra song phương bảo đảm an ninh biên giới cũng được BĐBP Nghệ An phối hợp với các lực lượng của nước bạn Lào duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) vượt qua địa hình phức tạp. Ảnh: Lê Thạch

Bên cạnh đó, BĐBP Nghệ An tiếp tục duy trì tốt 21 cặp kết nghĩa (bản - bản) 2 bên biên giới; 9 đồn biên phòng với 8 đại đội biên phòng và 1 đồn công an của Lào… góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc số 406 đến cột mốc số 409 tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh tư liệu: Lê Thạch

Về phía Công an Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường hợp tác với Lào trong phòng, chống ma túy, trong đó có chủ trương hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an bản cho các bản giáp biên giới thuộc nước bạn Lào, đến hết năm 2023, Công an Nghệ An đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 21 trụ sở Công an bản cho Công an 3 tỉnh nước bạn Lào.

Công an tỉnh Nghệ An ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm ANTT năm 2024 với Công an 3 tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn. Ảnh tư liệu C.T.V

Tại Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào) diễn ra tại thành phố Vinh vào ngày 16/8/2024. Các bên đã thống nhất tiếp tục kịp thời trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phối hợp xử lý các hành vi, đối tượng phạm tội về ma túy, buôn bán người; Thường xuyên trao đổi, phối hợp trong quản lý cư trú và hoạt động của công dân 2 nước qua lại khu vực tuyến biên giới. Tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, tổ chức có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia của 2 nước.

Trước đó, tại Kế hoạch 410/KH-UBND về triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục ưu tiên lực lượng, biện pháp đấu tranh mạnh, quyết liệt đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, chốt chặn vững chắc, không để tình hình tội phạm ma túy tái diễn phức tạp ở khu vực biên giới.

BĐBP Nghệ An triển khai phương án phòng, chống tội phạm. Ảnh: Hải Thượng

Bên cạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo lực lượng chức năng của Nghệ An tích cực trao đổi thông tin, hợp tác với các lực lượng của nước bạn Lào trong phòng, chống mua bán người, di cư tự do, buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới; quản lý và kiểm soát tốt các hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, các cặp cửa khẩu phụ ( Thông Thụ - Nậm Tạy; Thanh Thủy - Nậm On)… nhằm đảm bảo tạo thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại, giao thương; đồng thời, góp phần giữ vững an ninh tuyến đầu ở mỗi nước.