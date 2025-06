Thời sự Nghệ An tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân, người lao động.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh minh họa: Mai Hoa

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 28/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy Nghệ An thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới (Chỉ thị số 31-CT/TW) trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) và người dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ.

Xây dựng môi trường lao động an toàn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, NLĐ và doanh nghiệp. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ trong thực hiện chế độ, chính sách về ATVSLĐ. Hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) xảy ra.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 31-CT/TW, Nghị quyết số 209/NQ-CP và Kế hoạch số 253-KH/TU; lồng ghép với các nội dung phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về ATVSLĐ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân, NLĐ.

Phấn đấu giảm TNLĐ, nhất là TNLĐ nghiêm trọng, tỷ lệ TNLĐ chết người giảm ít nhất 4%/năm; số NLĐ làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện BNN tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm.

Các sở, ban, ngành, và các địa phương, các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-CP, Kế hoạch số 253-KH/TU và những nội dung nêu tại Kế hoạch này, Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trên; báo cáo kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để có hướng giải quyết.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 5/11), các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ.