Kinh tế Nghệ An tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện Hành lang an toàn lưới điện là khoảng cách an toàn để bảo vệ công trình lưới điện và công trình dân dụng của người dân. Mặc dù tình hình vi phạm đã giảm, song hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra, cần giải pháp quyết liệt hơn.

Vi phạm hành lang lưới điện vẫn tiếp diễn

Điện lực Anh Sơn hiện đang quản lý vận hành hơn 300km đường dây trung thế 35kV, gần 700km đường dây hạ thế và 200 trạm biến áp phân phối với gần 40.000 khách hàng đang mua điện. Những năm trước đây, tình hình cây cối vi phạm hành lang lưới điện rất nhiều, dẫn đến sự cố gây mất điện trên diện rộng do cây cối va quệt vào đường dây lưới điện, đặc biệt là vào các mùa mưa bão, giông lốc, cụ thể như ở bản Vều xã Phúc Sơn, đường dây 373E15.4 đoạn qua xã Lạng Sơn, Hoa Sơn và Thọ Sơn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và an ninh, kinh tế trên địa bàn.

Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ thế khu vực xã Đỉnh Sơn. Ảnh: CSCC

Bằng nhiều giải pháp như tuyên truyền vận động nhân dân tạo điều kiện để ngành điện phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn ra quân theo từng chiến dịch phát quang hành lang lưới điện, chặt tỉa cây cối, vận động nhân dân không trồng cây dưới và gần hành lang lưới điện, chuyển đổi từ việc trồng cây lâu năm từ các loại cây như keo, tre, xoan, xà cừ… sang các loại cây ngắn ngày như chè, sẵn, mía, ngô…; hiện nay sự cố giảm hẳn, là một trong những đơn vị ít sự cố nhất trong toàn Công ty Điện lực Nghệ An.

Công nhân Điện lực Anh Sơn đang chặt tỉa cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Ảnh: TH

Ông Ngô Thế Lữ - Giám đốc Điện lực Anh Sơn cho biết: Trước đây tồn tại 33 điểm nhà cửa, công trình, vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đã có những vụ việc tai nạn đáng tiếc về người, thiết bị, sự cố lưới điện trên địa bàn. Trong những năm gần đây, ngành điện đã bằng nhiều giải pháp ưu tiên nguồn vốn để nắn tuyến đường dây, nâng cao khoảng cách pha đất, thay dây trần bằng dây bọc, xử lý các điểm vi phạm hành lang lưới điện như khu vực Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Phúc Sơn, góp phần ổn định lưới điện, đảm bảo an toàn cấp điện ổn định trên địa bàn.

Nghệ An hiện đang quản lý vận hành lưới điện 110kV với gần 884km đường dây; lưới điện trung áp có chiều dài trên 7.129km với 167 lộ đường dây. So với những năm trước đây, tình hình vi phạm hành lang đã giảm. Tuy vậy, vẫn còn một số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như xây dựng nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; đổ đất, đá, tập kết vật liệu, san lấp mặt bằng làm giảm khoảng cách pha - đất so với thiết kế ban đầu của đường dây, không đảm bảo an toàn của đường dây. Cùng với đó, sử dụng các phương tiện cơ giới thi công dưới đường dây vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, đe dọa nguy cơ tai nạn về người và sự cố lưới điện...

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Nghệ An chặt tỉa cây cối phòng chống bão, đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: TH

Ngoài ra, còn cả tình trạng người dân tái trồng cây trong khu vực hoặc ở gần hành lang an toàn lưới điện sau khi đã được đền bù giải phóng; Chuyển đổi loại cây trồng từ cây ngắn ngày có chiều cao thấp (mía, cây ăn quả...), hiệu quả kinh tế thấp sang cây có chiều cao lớn (keo, bạch đàn...), có nguy cơ chạm vào dây dẫn gây sự cố và nguy cơ mất an toàn. Rồi tình trạng người dân bắt chim tại trạm điện, cột điện; câu cá, thả diều, chặt cây, đào xúc đất gần đường dây điện cao thế vẫn diễn ra, dẫn đến những nguy cơ gây tai nạn.

Khảo sát cho thấy, vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn tồn tại ở các địa phương, nhất là các huyện vùng núi cao. Theo thống kê hàng năm, tỷ lệ số vụ cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp dẫn đến gây sự cố trên lưới điện chiếm trên 35% tổng số vụ sự cố. Trong đó, các đường dây chiếm tỷ lệ cao về sự cố do cây cối vi phạm hành lang trên lưới điện tại các huyện như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương.

Tăng cường xử lý vi phạm

Nguyên nhân dẫn tới những vi phạm là do người dân tự ý khai thác cây ở gần đường dây điện cao áp. Việc giao đất và cấp phép xây dựng công trình nhà ở tại một số địa phương không trừ phần hành lang an toàn lưới điện hoặc không đưa ra điều kiện để hạn chế khả năng sử dụng đất, khoảng không gian giữa dây dẫn và công trình, nhà ở. Nhiều nơi san lấp mặt bằng các dự án hạ tầng đường giao thông đã làm thay đổi (giảm) khoảng cách an toàn giữa dây dẫn với mặt đất so với hiện trạng thiết kế ban đầu...

Tình trạng trồng cây và khai thác cây trong hành lang đường dây vi phạm khoảng cách diễn ra ở nhiều địa phương. Ảnh: TH

Được biết, từ đầu năm đến nay, ngành điện đã tập trung xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Đối với công tác giảm thiểu các công trình, nhà cửa vi phạm hành lang và các điểm khoảng cách pha - đất không đạt: Đã xử lý 4/10 điểm công trình, nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và xử lý được 2/05 điểm vi phạm khoảng cách pha - đất (số liệu các điểm vi phạm tính từ đầu năm 2024). Với các điểm hiện đang tồn tại vi phạm, các đơn vị trực thuộc Công ty đã lập phương án xử lý và đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu Công ty giao giảm thiểu vi phạm trong năm 2024.

Đối với công tác phát quang hành lang và xử lý giảm thiểu các điểm cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đến ngày 31/10/2024, các đơn vị trực thuộc Công ty đã phát quang được 758,1 km/600km đạt 126,4% kế hoạch cây trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện.

Đến ngày 31/10/2024, các đơn vị trực thuộc Công ty đã xử lý được 29/35 điểm cây vi phạm (35 điểm vi phạm tính từ đầu năm 2024). Hiện còn tồn tại 06 điểm cây vi phạm: trong đó Quỳ Hợp (4 điểm); Quỳ Châu (1 điểm); Nghĩa Đàn (1 điểm). Các điểm cây đang tồn tại vi phạm, các đơn vị trực thuộc Công ty đang tiếp tục thực hiện phối hợp các cấp chính quyền để xử lý.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Điện lực tỉnh Nghệ An, công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên các địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan truyền thông đã cùng phối hợp ngành điện trong việc tuyên truyền và xử lý, ngăn ngừa vi phạm hành lang, qua đó đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của một số người dân dẫn đến một số điểm vi phạm đã được xử lý.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa quyết liệt trong việc xử phạt hành chính đối với các trường hợp cố tình vi phạm dẫn đến người dân vẫn trồng cây trong hành lang lưới điện, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện và nguy cơ gây tai nạn điện trong nhân dân. Còn nhiều hộ dân chưa tự giác chuyển đổi hoặc chặt tỉa cây trong, ngoài hành lang nơi có đường dây cao thế đi qua; không phối hợp, gây khó khăn và cản trở ngành điện phát quang hành lang lưới điện.

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Nghệ An xử lý tiếp địa gốc cột đường dây thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: TH

Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý hành lang an toàn công trình điện, góp phần giảm sự cố, đảm bảo an toàn cho con người và cung cấp điện ổn định, ông Lê Quang Thanh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, nhằm phát hiện cây trồng mới, nhà cửa, công trình dự kiến xây dựng dọc theo hành lang tuyến đường dây tải điện có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, các chủ sở hữu cây cối hợp tác với địa phương và đồng thuận cho đơn vị quản lý, vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định…

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cũng đề nghị chính quyền các cấp trước khi cấp đất và cấp phép xây dựng công trình cần quan tâm đến hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 và Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, tạo điều kiện phê duyệt mặt bằng cấp đất cho các tuyến đường dây trung và hạ áp hiện chưa có hoặc chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý công trình điện do lịch sử để lại.