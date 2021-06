Nghệ An tặng trạm xá quân - dân y cho tỉnh Bôlykhămxay, Lào

Đại diện 2 tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay ký biên bản bàn giao công trình trạm xá quân - dân y Nậm On. Ảnh: Lê Thạch

Tỉnh Nghệ An trao tặng nước bạn lương thực, thực phẩm, vật tư phòng, chống dịch trị giá 250 triệu đồng. Ảnh: Lê Thạch

Ngày 14/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng công trình trạm xá quân - dân y Nậm On và lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Bôlykhămxay, Lào.Dự lễ, về phía tỉnh Bôlykhămxay (Lào) có đồng chí Khăn Vẻn Păn Nha Nủ Vông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bôlykhămxay. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh.

Đợt này, UBND tỉnh Nghệ An bàn giao công trình trạm xá quân - dân y Nậm On trị giá 15 tỷ đồng cho huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con trên địa bàn, khống chế dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời hỗ trợ lương thực, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 250 triệu đồng cho chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Bôlykhămxay.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An thăm hỏi động viên CBCS chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 thuộc huyện Thanh Chương giáp ranh địa bàn 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Thạch

Thông qua hoạt động này, càng thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, 2 tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay nói riêng.

Dịp này, tỉnh Bôlykhămxay cũng đã tặng Bằng khen danh dự cho UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An thăm hỏi động viên CBCS Đồn BP Thanh Thủy và Ngọc Lâm, BĐBP Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Dịp này, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An cũng đã thăm, động viên lực lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch giáp ranh địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; CBCS Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Ngọc Lâm, BĐBP Nghệ An.