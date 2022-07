Nghệ An: Tập huấn về số hóa hồ sơ để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Đã có hai đối tượng trú trên địa bàn xã Châu Cường ra đầu thú, nhận thực hiện vụ chặt phát rừng trái phép tại các Khoảnh 7, Tiểu khu 295B thuộc xã Châu Cường , nằm trong lâm phần do Lâm trường Quỳ Hợp quản lý.

(Baonghean.vn) - Sau 150 phút làm bài, sáng nay các thí sinh đã hoàn thành môn thi thứ 3, môn thi tổ hợp – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ở môn thi này, hơn 70% thí sinh Nghệ An chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội với 3 môn Lịch sử - Địa lý và Giáo dục công dân.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/7, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 tổ chức họp tổng kết, đánh giá công tác tổ chức giải, khẳng định sự thành công trên nhiều phương diện của giải đấu.

(Baonghean.vn) - Tai nạn đuối nước luôn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình và cả xã hội mỗi dịp hè đến. Chỉ trong vài tháng của mùa hè năm nay đã có nhiều gia đình lâm vào cảnh tang thương vì có con em chẳng may bị đuối nước. Làm thế nào để hạn chế được thực trạng này, giải pháp phòng chống đuối nước ra sao? Ông Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Ngày 07/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung, SN 1982 (nguyên là giáo viên Trường tiểu học Hòa Bình, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(Baonghean.vn) - Mới đây, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã triển khai thu hẹp, đóng các lối đi tự mở thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai.

Việc bảo dưỡng xe đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp tăng tuổi thọ xe, đảm bảo động cơ vận hành tốt cũng như đảm bảo sự an toàn của chính người lái xe.

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, nhiều vụ án xảy ra thương vong khi các đối tượng liên quan có sử dụng vũ khí, súng đạn. Vì vậy, ngoài tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm và đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh án, các cấp, ngành cần phối hợp đẩy mạnh hơn nữa việc vận động, tuyên truyền nhân dân giao nộp vũ khí, chấp hành tốt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè, năm 2022.

(Baonghean.vn) - Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, cùng với việc tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các vấn đề dân sinh, Báo Nghệ An tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.