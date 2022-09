Nghệ An tham dự Hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tại Seoul

(Baonghean.vn) - Chiều 21/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tham dự Hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc.

Hội nghị do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam (Viettrade) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cơ quan xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (Kotra) đồng tổ chức.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Shawn Chang - Tổng Giám đốc Invest Korea, Kotra tại Hàn Quốc; ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam, cùng đoàn công tác các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Thái Bình, Vĩnh Phúc và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã đánh giá tổng quan về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Nhìn lại 30 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng thực chất cả song phương và đa phương, tiến tới xây dựng khuôn khổ đối tác thực chất hơn.

Xác định kinh tế là mảng hợp tác quan trọng, là trụ cột và động lực cho sự phát triển trong thời gian tới. Việt Nam và Hàn Quốc có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển, về thương mại và đầu tư không ngừng tăng về số lượng và chất lượng. Việt Nam luôn coi trọng các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Sau đại dịch Covid-19, thời điểm này là cơ hội để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Cũng tại hội nghị, đại diện cho phía Hàn Quốc, ông Shawn Chang - Tổng Giám đốc Invest Korea, Kotra đã phát biểu: Trong 30 năm qua, Việt Nam đã trở thành căn cứ sản xuất, cơ sở hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp tác kinh tế giữa hai nước đã góp phần ổn định an ninh kinh tế trong khu vực, kim ngạch thương mại hai bên tăng 161 lần, đạt mốc 72,9 tỷ USD. Về FDI, có 72,5% doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trong lĩnh vực gia công dựa trên nguồn lực lao động dồi dào của Việt Nam, trong đó lĩnh vực điện tử chiếm 24%.

Sau đại dịch Covid-19, đầu tư và thương mại Việt Nam – Hàn Quốc khởi sắc trở lại, khẳng định hai bên luôn là đối tác quan trọng không thể tách rời. Ông Shawn Chang tin tưởng rằng, hội nghị sẽ là cầu nối để hai bên cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, cùng nhau tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đánh giá về tiềm năng đầu tư và thương mại Việt Nam – Hàn Quốc, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng: Trải qua 3 thập kỷ, hai “đối tác chiến lược” Việt Nam – Hàn Quốc đã cùng nhau phát triển và hướng tới mục tiêu cấp cao hơn để trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện” trong những lĩnh vực đa dạng như kinh tế, mậu dịch, đầu tư, văn hóa, con người cùng với mục tiêu đặt ra là đạt tổng kim ngạch thương mại hai chiều là 100 tỷ USD vào năm 2023.

Với những ưu điểm và thế mạnh vốn có của Việt Nam, tin rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ còn được phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài mục tiêu đạt 100 tỷ USD tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2023, hai nước sẽ còn xây dựng được nhiều mục tiêu cao hơn và đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư sẽ thu hút nhiều dự án lớn có hàm lượng giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao của nhà đầu tư Hàn Quốc, hình thành chuỗi giá trị sản xuất phân phối mang tính toàn cầu tại Việt Nam.

Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các địa phương trình bày về tiềm năng, thế mạnh của mình trong thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.

Đại diện cho tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tới các đại biểu những thông tin cơ bản về tỉnh. Với lợi thế vị trí địa bàn chiến lược của Việt Nam về an ninh, chính trị, văn hóa; có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp, Nghệ An được các nhà đầu tư dài hạn đánh giá có tiềm năng to lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài thời gian tới.

Ngoài những yếu tố về thiên nhiên và con người, Nghệ An có hạ tầng xã hội chất lượng đảm bảo cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư sinh sống lâu dài và ổn định tại địa phương: hệ thống các siêu thị và trung tâm thương mại lớn, các khách sạn tiêu chuẩn 3-5 sao, sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế; mạng lưới bệnh viện đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân và các nhà đầu tư; các ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam có chi nhánh tại Nghệ An; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đồng bộ với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc cùng những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bùi Đình Long đánh giá hội nghị là diễn đàn bổ ích để đối tác hai bên cùng gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi; là tiền đề vững chắc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, Nghệ An - Hàn Quốc nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất hơn nữa.

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về môi trường đầu tư của Việt Nam như: Các doanh nghiệp Hàn Quốc có được đầu tư tại Việt Nam hay không? Ưu đãi thuế giữa các khu công nghiệp như thế nào? Về nhân lực lao động...

Sau hội nghị, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như WHA, VSIP và Hoàng Thịnh Đạt đã có cơ hội gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại phiên giao thương B2B.