Nghệ An tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Gwangju (Hàn Quốc)

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã thăm và làm việc tại Gwangju, Hàn Quốc theo lời mời của Chính quyền Gwangju.

Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ Sở Ngoại vụ và các diễn viên múa thuộc Trung tâm nghệ thuật truyền thống, Sở Văn hóa và Thể thao.

Đoàn công tác đã chào xã giao ngài Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng Thành phố Gwangju. Tham dự buổi làm còn có lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao Gwangju.

Tại buổi làm việc, ngài Phó Thị trưởng bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Nghệ An. Ông cũng chia sẻ ấn tượng của mình đối với tỉnh Nghệ An trong chuyến thăm, kí kết biên bản ghi nhớ giữa Gwangju và Nghệ An vào tháng 10/2022. Ngài Phó thị trưởng cho biết trong thời gian tới tỉnh Gwangju sẽ tiếp tục thúc đẩy các đoàn trao đổi giao lưu về văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An trân trọng cám ơn ngài Phó thị trưởng và các đơn vị liên quan đã mời tỉnh Nghệ An tham dự chuyến giao lưu nghệ thuật truyền thống giữa 2 địa phương diễn ra vào chiều 10/12. Ông tin rằng, chuyến công tác và lưu diễn lần này của đoàn công tác tỉnh Nghệ An sẽ mở ra những chương mới trong quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa 2 địa phương.

Trước đó, ngày 10/12, đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống giữa Gwangju - Nghệ An. Về phía thành phố Gwangju, Hàn Quốc, có sự tham dự của ông Jeong Jong Im phụ trách Chính sách, văn hóa thành phố Gwangju; ông Hwang Pung Nyeon, Giám đốc Viện văn hóa Gwangju và đông đảo khán giả.

Thành phố Gwangju thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Nghệ An, Việt Nam vào tháng 10 vừa qua. Hai bên đã ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa.

Buổi giao lưu nghệ thuật truyền thống Nghệ An - Gwangju là chương trình trao đổi thực tế đầu tiên giữa hai thành phố, diễn ra tại Seoseokdang, Trung tâm Văn hóa Truyền thống của Viện Văn hóa Gwangju, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ tỉnh Nghệ An, Việt Nam và các nghệ sĩ biểu diễn văn hóa phi vật thể từ Gwangju, Hàn Quốc.

Tại chương trình biểu diễn, đoàn nghệ sỹ 2 bên đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật dân gian vô cùng đặc sắc. Các tiết mục của tỉnh Nghệ An tái hiện cuộc sống sinh hoạt của người Mông nơi vùng cao xứ Nghệ, hay không gian đêm trăng lãng mạn với điệu ví phường vải mộc mạc, chân chất đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các khán giả.

Xen kẽ cùng tiết mục nghệ thuật của tỉnh Nghệ An là các tiết mục nghệ thuật đầy cảm xúc đến từ nghệ sĩ Gwangju với pansorri - đặc trưng tinh hoa văn hóa của Hàn Quốc cùng các điệu múa dân gian truyền thống độc đáo. Đặc biệt 2 đoàn nghệ sĩ đã cùng kết hợp và biểu diễn chung tiết mục tạo nên không gian giao thoa âm nhạc đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của 2 đất nước Việt Nam, Hàn Quốc.

Thành công của buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống đã góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An và Gwangju.