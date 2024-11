Kinh tế Nghệ An tham gia đoàn giao dịch thương mại, tìm hiểu thị trường Philippines Từ ngày 03 đến ngày 07/11/2024, Nghệ An đã tham gia Đoàn giao dịch thương mại, tìm hiểu thị trường Philippines.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Bộ Nông nghiệp Philippines. Ảnh: CSCC

“ Đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Philippines thuộc Chương trình cấp Quốc gia vể xúc tiến thương mại năm 2024 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3444/QĐ-BCT ngày 31/12/2023. Chương trình này do Hiệp hội lương thực Việt Nam chủ trì tổ chức. Cùng tham gia có đại điện Cục Xuất Nhập khẩu, các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo của các tập đoàn, công ty sản xuất, xuất khẩu gạo, lương thực của Việt Nam. Phía Philippines gồm các đại biểu của cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Nông nghiệp, Cục Cây trồng, Bộ Thương mại, NFA, các địa phương và doanh nghiệp nhập khẩu lớn của Philippines.

Đoàn công tác làm việc tại Bộ Nông nghiệp Philippines. Ảnh: CSCC

Đại biểu của cơ quan quản lý Nhà nước Philippines. Ảnh: CSCC

Philippines là thị trường truyền thống, trọng điểm của Việt Nam đặc biệt là mặt hàng gạo, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2024 Việt Nam xuất khẩu sang Philippines khoảng 2,81 triệu tấn gạo, với kim ngạch khoảng 1,72 tỷ USD, tăng 19,3% về lượng và 39,2% về giá trị so với năm 2023.

Đối với tỉnh Nghệ An, 9 tháng đầu năm 2024 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 55,9 triệu USD, tăng 46,8 % so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm có: gạo (22,3 triệu USD), xi măng (26,7 triệu USD), sữa, sản phẩm sữa; hoa quả chế biến, đá các loại, xơ sợi dệt,… với sự tham gia của 20 doanh nghiệp xuất khẩu.

Đoàn công tác Nghệ An làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Philippines. Ảnh: CSCC

Theo nghiên cứu, thị trường Philippines là thị trường trong khu vực được hưởng các ưu đãi thuế quan từ hiệp định thương mại tự do ASEAN và các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam và Philippines là thành viên. Với vị trí địa lý thuận lợi, Philippines là thị trường truyền thống và tiềm năng của doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với đa dạng các mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng gạo, thực phẩm...

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp củng cố và phát triển mạnh xuất khẩu sang thị trường này; cùng với sự hỗ trợ của Cục Xuất nhập khẩu, các cục, vụ của Bộ Công Thương, Hiệp hội lương thực Việt Nam… Đoàn giao dịch thương mại tại Philippines có các cuộc làm việc nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường tìm kiếm đối tác cho các doanh nghiệp của tỉnh.

Tại đây, đoàn công tác đã làm việc với một số đơn vị quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp, Cục Cây trồng, Bộ Thương mại, NFA,.. của Philippines; Gặp gỡ, làm việc với các đối tác doanh nghiệp Philippines; Tham dự Hội thảo giao thương giữa các nhà xuất khẩu Việt Nam và các nhà nhập khẩu gạo lớn của Philippines (theo chương trình hoạt động của Hiệp hội lương thực Việt Nam tổ chức tại Philippines).

Đoàn Nghệ An do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm trưởng đoàn, làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Philippines. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, trong ngày 6/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã khảo sát thịtrường tại Manila, Philippines; làm việc với chuỗi cung ứng, nhà nhập khẩu tại Thủ đô Manila; Làm việc với Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Philippines để tìm hiểu thông tin về thị trường, đối tác; Tham dự Hội nghị kết nối cung cầu do Thương vụ Việt Nam tại Philippines tổ chức.

Khảo sát một số mặt hàng nông sản tại siêu thị Philippines. Ảnh: CSCC

Đại diện Phòng quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương tham gia đoàn công tác cho biết: Tham gia đoàn lần này có các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Vinaconic, Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam, Công ty Cổ phần Trung Hải Nghệ An group... Thông qua các cuộc làm việc, đoàn đã quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường Philippines. Hy vọng sau chuyến công tác sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tìm kiếm bạn hàng và ký kết hợp đồng...