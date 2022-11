Nghệ An tham gia Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản, tỉnh Nghệ An đã tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu của quê hương và biểu diễn hát, múa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản do tỉnh Ninh Bình tổ chức với chủ đề "Hoa Lư vang mãi ngàn năm", diễn ra từ ngày 17-19/11. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước, tôn vinh giá trị di sản và xúc tiến, quảng bá du lịch.

Chương trình Festival diễn ra với nhiều hoạt động như giới thiệu những nét di sản đặc trưng của Ninh Bình và các tỉnh, thành theo chủ đề: Di sản Ninh Bình, di sản Thăng Long - Hà Nội, di sản vùng Bắc Bộ, di sản vùng Trung Bộ, di sản Tây Nguyên, di sản Nam Bộ và tiết mục chào mừng các đoàn quốc tế. Trong khuôn khổ Festival, các đoàn nghệ thuật của nhiều địa phương đã trình diễn nghệ thuật truyền thống.

Tham gia trình diễn nghệ thuật truyền thống, các ca sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An biểu diễn các tiết mục hát múa ví, giặm tại lễ khai mạc, bế mạc và lễ hội đường phố. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ, gợi lên vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của con người đất Nghệ và quá trình vươn lên của quê hương.

Được sự phân công của UBND tỉnh Nghệ An, tại Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức triển lãm với chủ đề “Nghệ An – Dấu ấn miền di sản”. Chương trình triển lãm đã trưng bày, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về di sản văn hoá của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh như các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích Quốc gia, các danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP…

Nội dung triển lãm gửi tới bạn bè khắp các vùng, miền đất nước thông điệp: Nghệ An đã và đang nỗ lực bảo tồn, phát huy bền vững các di sản văn hóa truyền thống, tạo đà cho sự phát triển văn hóa, xã hội của quê hương; là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước…

Chương trình của Đoàn Nghệ An tham gia Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản được Ban Tổ chức và khán giả đánh giá cao, mang đến bạn bè gần xa và du khách những trải nghiệm và ấn tượng sâu sắc, khó quên.