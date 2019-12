Nghệ An thành lập Bệnh viện Da liễu

Chiều 24/12, tại TP Vinh, diễn ra lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Da liễu tỉnh Nghệ An. Dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS - TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống Phong – Da liễu.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An tiền thân là Trạm da liễu Nghệ An, được thành lập từ năm 1964. Đến năm 2006, trạm này được nâng cấp thành Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An. Tuy nhiên, đến nay nhu cầu bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh da, bệnh lây qua đường tình dục và chăm sóc da thẩm mỹ tại trung tâm này đang ngày càng tăng.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn giữ chức năng phòng và khám chữa bệnh phong, bệnh lây qua đường tình dục, các bệnh về da, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da. Bệnh viện sẽ có quy mô 50 giường bệnh, 2 phòng và không quá 6 khoa.

Dự kiến, đầu năm 2020, Bệnh viện Da liễu Nghệ An sẽ chuyển trụ sở từ số 142, đường Lê Hồng Phong sang số 130, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Trao quyết định bổ nhiệm 2 phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Ảnh: Từ Thành

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Phúc Sơn - nguyên Giám đốc Trung tâm chống Phong - Da liễu nhận quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An. 2 ông Nguyễn Thái Dũng - nguyễn Phó giám đốc Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An và Trịnh Hùng Tiến - nguyên Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh Nghệ An nhận quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An.