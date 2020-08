Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/8

* Sáng 1/8, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành để đưa ra các giải pháp chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 1 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ). Đến 1 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Tại Nghệ An, trong đêm qua và sáng sớm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/7 đến 7 giờ 01/8 phổ biến từ 20 - 40mm.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: “Hiện Nghệ An đang tổ chức nghiêm túc công tác trực ban 24/24 giờ để chủ động nắm tình hình và có kế hoạch ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra”.

* Trước diễn biến của bão, các cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền trên biển về bờ.

Thông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, Nghệ An hiện có 3.447 tàu thuyền khai thác hải sản trên biển. Đến 9 giờ ngày 1/8, đã có gần 2.500 tàu thuyền về neo đậu tại các khu tránh trú bão. Số tàu thuyền còn lại đang trên đường về đất liền, không có tàu nào mất liên lạc.

Hiện tại, Trạm bờ (Chi cục Thủy sản) thường xuyên túc trực, thông báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, đồng thời hướng dẫn, kêu gọi những tàu thuyền đang di chuyển trên biển khẩn trương về bờ trong thời gian sớm nhất để tránh thiệt hại bởi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Đến sáng 1/8, hầu hết tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đã về bến tránh trú an toàn. Ảnh: Việt Hùng

* Trong khi tin bão dồn dập trên Biển Đông thì trên đất liền những ngày vừa qua dư luận ở Nghệ An trở nên lo lắng bởi các trường hợp công dân của tỉnh liên quan đến dịch Covid-19. Và ngày hôm nay, người dân huyện miền núi Quỳ Châu đã có thể thở phào sau khi biết kết quả xét nghiệm của 2 công dân ở thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu.



Theo đó, xét nghiệm PRC lần 1 đối với bệnh nhân Võ Đức Hạnh và mẹ bệnh nhân là bà Cao Thị Sửu (ở khối Hoa Hải, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu về từ Đà Nẵng từ 22/7, sau đó bị ho sốt)... đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

CDC Nghệ An thực hiện xét nghiệm lần 1 với 2 trường hợp ở huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 1/8, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1968/QĐ-BGDĐT công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS Nguyễn Huy Bằng.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc đã trao Quyết định số 1626/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên; TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020 làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS. Nguyễn Huy Bằng. Ảnh: Công Kiên.

* Khống chế bắt nóng thanh niên xách heroin nhảy xe khách từ Nghệ An ra Bắc tiêu thụ. Theo đó, vào hồi 16h ngày 31/7, nhận được thông tin đối tượng sẽ bắt xe khách để vận chuyển ma túy đi qua xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ban chuyên án đã phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh lên kế hoạch chi tiết để phá án.

Đến 21h cùng ngày, khi chiếc xe khách chạy hướng Quế Phong - Hà Nội lọt vào vòng vây, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 đã ra tín hiệu dừng xe, lúc này các trinh sát đã nhanh chóng ập vào trong xe kiểm tra, khống chế thành công đối tượng Hà Văn Đại (SN 1979, trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong), thu giữ trong người đối tượng 1 bánh heroin cùng 9.500.000 đồng.