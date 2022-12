Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.

Các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ đợt này gồm: Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Trân - nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Xuân Hải - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Kỳ Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết nghị việc giao biên chế công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2023 giảm so với năm 2022.

Theo đó, tổng biên chế công chức được giao trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh và huyện năm 2023 là 3.292 người; trong đó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh là 1.717 người; biên chế trong các cơ quan cấp huyện là 1.575 người.

* Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, dự ước năm 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách du lịch, bằng 356% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách lưu trú đạt 4.412.000 lượt, bằng 342% so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt 28.600 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 12.343 tỷ đồng.

* Ngày 10/12, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng năm 2022. Gần 1.000 nhà khoa học, chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng năm 2022 là một diễn đàn khoa học lớn, tạo động lực để chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An phát triển. Thông qua sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành mà đội ngũ bác sĩ, nhân viên trong ngành Y tế Nghệ An được học tập kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn, phác đồ điều trị; qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói chung và chuyên ngành Sản - Nhi nói riêng.

* Khoảng 0h ngày 10/12, gia đình chị Lương Thị Thái (47 tuổi), ở bản Đôm 1, xã Châu Phong (Quỳ Châu), đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Vội bật dậy, chị Thái hốt hoảng khi thấy con voi rừng đang dùng vòi cố giật tung cửa sổ. Quá hoảng sợ, vợ chồng chị Thái không dám mở cửa ra bên ngoài để hô hoán bà con. Hai vợ chồng chỉ còn cách chắp tay, cầu xin voi rừng.

Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân bản Đôm 1 đã dùng nhiều biện pháp để xua đuổi voi. Người thì gom củi đốt lửa, người gõ chiêng, người dùng loa để hò hét, thậm chí dùng cả còi hụ nhưng vẫn bất lực.

* Tình trạng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng... trên địa bàn cả nước cũng như Nghệ An vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần bảo đảm bình ổn giá, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm trong Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.