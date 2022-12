Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, tri ân 4 cán bộ nghỉ hưu theo chế độ

(Baonghean.vn) - Tình trạng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng... trên địa bàn cả nước cũng như Nghệ An vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

(Baonghean.vn) - Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi mở rộng năm 2022 là một diễn đàn khoa học lớn, tạo động lực để chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An phát triển. Đây là hội nghị khoa học về y tế thứ 5 được tổ chức trong năm 2022 ở Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Với những thành quả to lớn có được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện “bình thường mới”, hoạt động kinh doanh du lịch ở Nghệ An trong năm 2022 đã có bước phục hồi ngoạn mục.