Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/12

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 4 tập thể, cá nhân được Bộ Công an biểu dương; Bảo đảm mọi người dân Nghệ An đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên… là những thông tin nổi bật ngày 11/12.

* Sáng 11/12, tại TP. Vinh (Nghệ An), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023. Tại hội nghị, Nghệ An có 4 tập thể, cá nhân được Bộ Công an biểu dương trong xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen. Ảnh: Thành Duy

* Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành công văn chỉ đạo việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Vi Văn Xuân ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Sáng 11/12, tại huyện Con Cuông, Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Tại hội nghị, Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Tĩnh đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2023-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 11/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 20. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ; xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

* Để học trò được đi học đều đặn, có những bữa cơm ngon, đủ chất dinh dưỡng, nhiều giáo viên ở Nghệ An nỗ lực huy động kinh phí cho bữa cơm của trò.

Hơn 8.000 học sinh ở các huyện vùng cao Nghệ An được nhận hỗ trợ các suất ăn từ Dự án Nuôi em Nghệ An. Ảnh: NTCC

* Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các mặt hàng áo quần ấm ế ẩm nên nhiều hệ thống cửa hàng thời trang ở thành phố Vinh đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn: giảm giá sốc, mua 2 tặng 1, bốc thăm trúng thưởng…