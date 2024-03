Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/3

* Sáng 11/3, được sự đồng ý của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 11/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại buổi lễ đã công bố Quyết định số 2448-QĐ/TU, ngày 01/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tặng hoa cho đồng chí Bùi Văn Hưng.

* Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam.

* Trong khi giá sắn củ tăng cao từ 2,7-2,8 triệu đồng/tấn (tăng từ 500.000 - 600.000 đồng/tấn), thì từ sau Tết, thị trường tinh bột sắn lại khó tiêu thụ khiến một số nhà máy, cơ sở chế biến bột sắn bị ứ đọng hàng hoá.

Sau khi thu hoạch, bà con tập kết sắn và đóng thành từng bì để nhập cho thương lái ngay bên đường. Ảnh tư liệu: Quang An

* Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 24 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2024, trong đó có 3 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Thủ môn Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An (ở giữa, số 23) có mặt trong danh sách U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

* Trong ngày 11/3, lực lượng chức năng TP.Vinh đã huy động máy móc để san gạt, giải phóng mặt bằng nút thắt cổ chai tại điểm giao Hải Thượng Lãn Ông giao với Tuệ Tĩnh, tiến tới nâng cấp tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông vốn đã xuống cấp trong những năm qua.

Máy móc tiến hành san gạt, giải phóng nút thắt cổ chai sau khi hộ dân nơi đây đồng ý phương án đền bù. Ảnh: Q.A

* Ngày 11/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hữu Điệp (SN 1994), trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương về tội Giết người. Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình chơi bi-a, Điệp đã cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào người bạn cùng xóm khiến anh này tử vong.