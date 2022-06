Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/6

(Baonghean.vn) - Công nhân Nghệ An tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022; Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép quy mô lớn… là những thông tin nổi bật ngày 12/6.

* Công nhân Nghệ An tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Nghệ An, anh Nguyễn Đình Biên - công nhân Công ty TNHH Woosin Vina đại diện người lao động kiến nghị về vấn đề nhà ở, trường học cho con công nhân, nhất là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

* UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Kế hoạch đặt ra yêu cầu tổng kết cần bám sát các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/6/2014 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ; Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26.

* Sáng 12/6, tại huyện Diễn Châu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện cụm 1, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân các cấp”.

* Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trong vấn đề tuyển dụng lao động, sáng 12/6, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức “Ngày hội việc làm VSIP Nghệ An lần thứ nhất 2022”. Khu công nghiệp VSIP Nghệ An hiện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động trong năm 2022 liên quan đến các ngành nghề như: linh kiện ô tô, điện tử, may mặc…

* Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một cơ sở chuyên thu gom, tái chế dầu thải trái phép quy mô lớn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ khoảng 45.000 lít dầu, trong đó có 20.000 lít dầu thải chưa tái chế và 25.000 lít dầu thành phẩm, 1 xe ô tô bồn chở dầu.

* Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ, xử lý 7 đối tượng có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn.