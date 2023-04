Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Ngày 12/4 tại Hà Nội, đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022. Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI 2022, tỉnh Nghệ An xếp vị trí 17/63 tỉnh, thành trong cả nước.

* Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, năm 2023, TP Vinh dự kiến đưa 1.641 lô đất tại 23 khu quy hoạch chia lô đất ở ra bán đấu giá, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách từ khai thác quỹ đất.

* Ngày 14/4, thị xã Cửa Lò sẽ chính thức khai trương mùa du lịch năm 2023, đến thời điểm này, các khách sạn, nhà hàng đã sẵn sàng bước vào mùa du lịch với nhiều cơ hội chờ đón.

* Nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Nghệ An hiện nay gặp khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, phải hoạt động cầm chừng, cắt giảm lao động.

* UBND huyện Đô Lương đã thực hiện cưỡng chế theo quy định đối với hộ dân Nguyễn Trọng Toán trên địa bàn xóm 7, xã Mỹ Sơn để giao mặt bằng thi công mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 15A.