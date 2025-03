Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/3 Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; Tặng 5 sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma; Công an Nghệ An xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 14/3.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 13/3/2025 thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

* Về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện, Tiến sỹ Đinh Ngọc Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Vinh cho rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết - Lợi ích quốc gia dân tộc cũng chính là lợi ích của mỗi cá nhân, gia đình.

* Kỷ niệm 37 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988-14/3/2025), sáng 14/3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn và Đô Lương.

Trao tặng 5 sổ tiết kiệm tổng trị giá 50 triệu đồng cho 5 gia đình thân nhân liệt sĩ do gia đình ông Hồ Văn Đôm ở phường Hưng Lộc, TP. Vinh ủng hộ. Ảnh: Thu Hương

* Người trồng quýt PQ xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp đang đối mặt với tình trạng ế hàng chưa từng có. Dù giá bán chỉ từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, nhưng rất ít thương lái thu mua, quýt rụng đầy vườn, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân.

Một số nông dân tiếc của thu hái quýt PQ để bán rẻ. Ảnh: Văn Trường

* Ngày 14/3/2025, trên một số nhóm kín của mạng xã hội Zalo lan truyền bức ảnh có chứa logo Báo Nghệ An, hình ảnh đường dẫn và tên bài Báo Nghệ An điện tử “Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp”. Cùng với đó, bức ảnh chèn nội dung về dự kiến sáp nhập xã ở Nghệ An.

Báo Nghệ An khẳng định, đây là hình ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết của Báo Nghệ An.

Bức ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết trên Báo Nghệ An

* Cũng liên quan đến vấn đề sáp nhập tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố.