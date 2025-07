Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/7 Phát động Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”; ngư dân phường Cửa Lò đã trúng đậm cá bạc má… là những thông tin nổi bật ngày 14/7.

* Sau 2 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ cơ sở.

* UBND tỉnh Nghệ An phát động Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”.

Quang cảnh Lễ phát động Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025". Ảnh: Thành Duy

* Đề xuất thành lập Ban điều phối phát triển vùng kinh tế ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh.

Quang cảnh Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 14/7. Ảnh: Thành Duy

* Sau một đêm vươn khơi, tàu cá của một ngư dân phường Cửa Lò đã trúng đậm cá bạc má, giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Ngư dân trúng đậm cá bạc má với tổng sản lượng gần 9 tấn sau một đêm ra khơi. Ảnh: Đ.T

* Đầu tư nhà lưới, người nuôi tôm Nghệ An thích ứng với thời tiết nắng nóng.

Nuôi tôm trong nhà lưới của gia đình ông Nguyễn Cường, một giải pháp có khả năng điều tiết nhiệt độ. Ảnh: Xuân Hoàng

* Công an Nghệ An phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 60 bánh heroin và 37 kg ma túy đá.