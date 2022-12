Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; Nghệ An được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.375 công dân nhập ngũ; Rộn ràng không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh; Giá keo giảm sâu, nhiều cơ sở tạm dừng thu mua… là những thông tin nổi bật ngày 14/12.

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

* Năm 2023, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao tỉnh Nghệ An tuyển chọn và gọi 3.100 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 275 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân. Tỉnh đặt mục tiêu "tuyển người nào, chắc người đó, không có bù đổi, loại trả".

* Hòa chung với không khí hân hoan chào đón Noel 2022 của cộng đoàn công giáo, bà con các giáo xứ trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho một mùa Giáng sinh an lành.

* Mấy tháng trở lại đây giá keo bất ngờ giảm sâu, cùng với việc nhiều chủ thu mua gỗ keo tạm dừng thu mua khiến người trồng keo ở Nghệ An gặp không ít khó khăn.

* Đang di chuyển trên đường, chiếc máy cày bị lật xuống mương, khiến 1 người đàn ông tử vong. Vụ tai nạn vừa xảy ra tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

* Một vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h30 sáng 14/12 tại siêu thị điện máy thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng hàng hóa bị thiêu rụi, nguyên nhân ban đầu khả năng do chập điện.