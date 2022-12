Năm 2023, Nghệ An được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.375 công dân nhập ngũ

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Năm 2022, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao tỉnh Nghệ An tuyển chọn và gọi 3.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 244 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân. Sau quá trình đăng ký, xét duyệt, khám sức khỏe, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương đã phát lệnh gọi nhập ngũ 3.306 công dân, đạt 105%. Nghệ An đã giao 3.150 công dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trong số công dân được gọi nhập ngũ có 15,7% đạt sức khỏe loại I; 59,4% đạt sức khỏe loại 2; 4,9% có trình độ văn hóa từ trung cấp trở lên; có 5 đảng viên; dân tộc ít người chiếm 22,9%; con của cán bộ, viên chức 1,6%.

Công tác tuyển quân mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh hoạt động có hiệu quả, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và sự phối hợp của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã hoàn thành chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng không có bù đổi, loại trả.

Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, các ngành quan tâm, thể hiện bằng nhiều hình thức. Sau khi quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, các ngành đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, đăng ký cho hơn 2.578 quân nhân có nhu cầu việc làm và học nghề.

Năm 2023, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao tỉnh Nghệ An tuyển chọn và gọi 3.100 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 275 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân. Tỉnh đặt mục tiêu "tuyển người nào, chắc người đó, không có bù đổi, loại trả".

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phân tích, đánh giá, làm rõ các kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2022; đồng thời, đề nghị trong năm 2023, cần quan tâm chính sách cho quân nhân xuất ngũ; quan tâm theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp Đảng cho các công dân nhập ngũ đủ điều kiện; làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho công dân; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch...

Trao đổi một số khó khăn trong thực tế, song Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cho rằng, chất lượng công dân mà Nghệ An tuyển gọi nhập ngũ được các đơn vị nhận quân, Quân khu 4 đánh giá cao. Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, các ngành để hoàn thiện hơn các quy trình, khắc phục các khó khăn, vướng mắc để công tác tuyển quân ngày càng tốt hơn.

THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá, năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các thành viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nhiệm vụ được phân công.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm, có nhiều hình thức phong phú. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các ngành, địa phương, đoàn thể có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả; công tác khám sức khỏe được thực hiện tốt; các cấp ủy Đảng, chính quyền bước đầu đã thực hiện chính sách cho quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra các các tồn tại, hạn chế như: Công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại một số địa phương, cơ sở giáo dục còn hạn chế; việc tổ chức khám sức khỏe ở một số địa phương vẫn còn sai sót; chính sách hậu phương quân đội mặc dù được quan tâm nhưng chưa tương xứng, việc kết nối, giải quyết việc làm chưa đạt kết quả cao.

Về nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao cho tỉnh Nghệ An; đảm bảo yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, trình độ văn hóa.

Để hoàn thành chỉ tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu công dân để nắm chắc, nắm rõ, minh bạch trong việc tuyển quân, phục vụ việc kiểm tra sức khỏe, quản lý công dân. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nên việc thực hiện số hóa công tác tuyển quân rất thuận lợi.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, giáo dục để công dân nhận thức việc tham gia nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình. Song song với đó là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai rộng rãi việc xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thường xuyên coi trọng, làm tốt hơn chính sách hậu phương quân đội; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo cách thức, phương thức hợp lý, để làm sao các quân nhân thấy được sự quan tâm; nắm bắt thông tin các quân nhân xuất ngũ để kết nối, giải quyết việc làm; bồi dưỡng đối tượng Đảng để tạo nguồn, phát triển Đảng đối với các quân nhân, nhất là tại các vùng đặc thù, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng, các ngành và đề nghị các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, bám sát địa bàn được giao phụ trách, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nhiệm vụ được phân công.