Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/5

* Chiều 14/5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An trước khi trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

* Sáng 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Xuất phát từ thực tiễn, các đại biểu đã đề xuất lên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 18 ý kiến góp ý thiết thực nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

* Ngày 14/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”. Cùng ngày Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chuyên đề nêu trên cùng với chuyên đề "Bác Hồ với phụ nữ"".

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng thông tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

* Sáng 14/5, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ có cuộc làm việc với huyện Nghĩa Đàn, 1 trong 7 đơn vị được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chọn làm điểm về công tác cải cách hành chính trong năm 2024. Cùng ngày, đoàn kiểm tra tại huyện Quỳnh Lưu.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Nghĩa Lâm. Ảnh: TL

* Ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành. Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển,ngành Công Thương Nghệ An nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Công Thương thường xuyên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá thương hiệu sản phẩm trong tỉnh. Ảnh: TH

* Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho thấy, tính đến ngày 30/4/2024, kế hoạch đầu tư công tập trung năm 2024 đã giải ngân 988,933 tỷ đồng, đạt 21,37% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ (15,3%) và cao hơn so với bình quân cả nước (ước đạt 17,46%). Tuy nhiên, có nhiều đơn vị chưa giải ngân được vốn đầu tư công.

Dự án xây ký túc xá cho học sinh tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An tính đến ngày 30/4/2025 mới giải ngân 0,21%. Ảnh tư liệu Tiến Hùng

* 10 lao động được tái ký hợp đồng, tàu kiểm ngư Nghệ An hoạt động trở lại.

Tàu kiểm ngư số hiệu KN-688-NA phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm tại khu vực gần đảo Mắt. Ảnh: Thành Cường

* Sáng nay (14/5), UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của 8 hộ dân tại xóm Phúc Long (xã Hưng Tây) để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.