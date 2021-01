Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/1

* Công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính trong năm 2020 đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị trên địa bàn. Kết quả trên được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thực hiện dựa vào điểm số đạt được của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học. Đây là năm thứ 2 tỉnh Nghệ An công bố chỉ số này.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Sáng 15/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021. Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe, chia sẻ nguyện vọng của các công dân, đồng thời yêu cầu các địa phương, các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân theo đúng quy định.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 15/1, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) do ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO làm Trưởng đoàn để trao đổi về chiến lược và chương trình hành động trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn UNESCO xem Nghệ An là một điểm đến, hỗ trợ công tác bảo tồn di sản, phát triển khoa học và giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO). Ảnh: Công Kiên

* Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn Nghệ An vẫn có kế hoạch thưởng tết cho người lao động. Có đơn vị thưởng cao đến 150 triệu đồng/người, có đơn vị chỉ thưởng tết 100 ngàn đồng/người.

Trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đô Lương. Ảnh tư liệu Ngọc Phương

* Sau chuỗi ngày rét đậm, tranh thủ khi trời hửng nắng, bà con nông dân các huyện Nam Đàn, Thanh Chương… đã tập trung huy động nhân lực, máy móc để làm đất, xuống giống vụ xuân 2021.

Bà con nông dân tại nhiều địa phương đã tranh thủ những ngày nắng ấm để làm đất, xuống giống và gieo sạ vụ xuân 2021. Ảnh: Tiến Đông

* Bực tức dồn nén sau nhiều lần bị chồng đánh đập mỗi lúc uống rượu say, người vợ đã siết cổ chồng đến chết. Vụ việc xảy ra tại tại bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.