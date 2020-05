Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5

* Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp 5 lượt công dân đến kiến nghị các nội dung liên quan đến việc tách thửa đất, tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương, các ngành liên quan xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020 Ảnh: Phạm Bằng

* Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghệ An.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc và ghi nhận cách làm sáng tạo của Nghệ An trong quá trình thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà

* Cần xử lý nghiêm cơ sở hành nghề y dược không phép. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tại hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về quản lý hành nghề y dược ngoài công lập.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thành Chung

* Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các trường tiểu học tổ chức trở lại việc dạy học 2 buổi/ngày. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này dịch bệnh trên địa bàn cả nước cơ bản được kiểm soát và các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường. Vì thế, để không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, Sở yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Nhiều năm nay các trường học ở Nghệ An đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Ảnh: Mỹ Hà

* Trung tâm Thông tin, xúc tiến du lịch Nghệ An tổ chức khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn các huyện dọc tuyến Quốc lộ 48. Chương trình khảo sát nhằm mục đích thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2020 do UBND tỉnh ban hành, tăng cường công tác truyền thông kích cầu du lịch của Sở Du lịch. Trên cơ sở đó, hình thành các sản phẩm mới, chuẩn bị cho Hội nghị kích cầu du lịch sau dịch Covid-19 và chương trình tour Về nguồn năm 2020.

Đoàn khảo sát tại đền Chín Gian, xã Châu Kim (Quế Phong). Ảnh: Công Kiên

* Hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2020 và chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động Nghệ An đã trao tặng 1.000 suất quà hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng quà hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn ngành Giao thông Vận tải. Ảnh: Ngọc Anh

* Sáng 15/5, tại các đội, trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) đồng loạt ra quân thực hiện Kế hoạch 150 tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong buổi đầu ra quân, tại Trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm pháp luật ATGT, trong đó phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 01 vụ vận chuyển mỹ phẩm, động vật hoang dã không rõ nguồn gốc xuất xứ; phát hiện, xử phạt 1 lái xe ô tô dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát giao thông kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ảnh: Đ.C

* Công an thành phố Vinh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Kiên Trung trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đang nhận tiền để lo việc chạy án. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đây là đối tượng không có việc làm ổn định, tự xưng là công an để lừa đảo chạy án nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.