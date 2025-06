Video: U50 giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sinh viên

Văn Hậu - 20/06/2025 12:48

Mặc dù mang 5 tiền án trong đó có 3 tiền án với hành vi giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Vũ Anh Tuấn vẫn “ngựa quen đường cũ” khi tiếp tục giả danh Công an lừa đảo 3 sinh viên tại một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.