Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Chiều 15/1, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023; định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2024.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12/2023. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Chiều 15/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Công Kiên

* Năm 2023, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, ngành Thuế và Hải quan Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về thu ngân sách. Một trong những dấu ấn đó là ngành đã tích cực thực hiện cải cách hành chính thuế, nghiên cứu các ứng dụng hiệu quả trong quản lý thuế.

Doanh nghiệp chế biến gỗ viên nén Thanh Chương hoạt động khá hiệu quả. Ảnh: Văn Trường

* Việc kinh doanh của các tiểu thương ở chợ Đước (xã Hưng Chính, TP.Vinh) đã trở lại bình thường. Trước đó tối 11/1, tại chợ Đước đã xảy ra vụ cháy các ki ốt. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hoá chuẩn bị Tết của người dân đã hư hỏng, cháy hoàn toàn, buộc phải tiêu huỷ.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Đước hiện đã trở lại bình thường. Ảnh: Q.A

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Viết Phương (SN 1995), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.