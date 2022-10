Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/10

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam; Hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; Chuyện giải toả áp lực biên chế cho giáo viên mầm non... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 15/10.

* Sáng 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam về chủ đề: "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội".

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, cùng hơn 5.000 đại biểu đại diện cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực. Hội nghị được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hình ảnh người mẹ là biểu tượng cao đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, là biểu tượng của sự hy sinh, hiền hậu, đảm đang và truyền thống tốt đẹp đó luôn được phát huy qua bao đời của phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn có vai trò đặc biệt, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí công việc gì, phụ nữ Việt Nam cũng luôn tỏa sáng phẩm chất "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" như 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam.

* Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), ngày 15/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Ngọc Kim Nam và các cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm cùng nén tâm hương thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với công lao của Người.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương), cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dâng hoa, thắp nén tâm hương bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh, các chị thanh niên xung phong đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Cầu nguyện cho linh hồn các anh, các chị siêu thoát, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, phù hộ độ trì cho đất nước phồn thịnh, nhân dân hạnh phúc.

* “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "Dân vận khéo" ở Nghệ An” là bài viết khá sinh động việc thực hiện tư tưởng của Bác về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay trên quê hương Người.

Bài viết có đoạn: “Nổi bật nhất là phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh đã vận động Nhân dân hiến được trên 7,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng triệu ngày công và trên 5.500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đưa số xã về đích trong xây dựng nông thôn mới đến nay là 300/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 4 xã thuộc huyện nghèo 30a, 2 xã biên giới và 30 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số) và 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đó là thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai”.

* Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh Cao Xuân Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, 1 trong 4 gương mặt của Nghệ An được tuyên dương Giải thưởng 15 tháng 10.

* Những ngày gần đây dư luận, nhất là trong đội ngũ giáo viên mầm non rất vui mừng trước việc 1.777 giáo viên mầm non hợp đồng ở Nghệ An sẽ được tuyển dụng hết theo chủ trương của Trung ương và tỉnh Nghệ An. Giải tỏa áp lực biên chế cho ngành Giáo dục, cho đội ngũ giáo viên mầm non trong thời điểm này là hết sức cần thiết, đáp ứng đúng nhu cầu của các nhà trường và cả xã hội.

* Cũng trên lĩnh vực giáo dục, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về một số vấn đề liên quan Nghị quyết số 03-NQ/TU về "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

* Sau đợt lũ đầu tháng 10, nhiều vườn cây ăn quả sau những ngày bị ngập đã vàng úa, quả rụng dần… Công sức cả năm chăm sóc và thành quả cận kề giá trị hàng trăm triệu đồng đành phải đổ bỏ trong sự bất lực của nhà nông…