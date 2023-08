Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư; Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi... là một số thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 15/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực Tư pháp và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

* Sáng 15/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

* Ngày 14 và 15/8, đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp trong việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

* Tại Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông 2023 tại Nghệ An, các đại biểu nhận định đây là vụ sản xuất "hái ra tiền” nếu thành công. Vụ đông 2023, Nghệ An đặt mục tiêu đạt sản lượng 425.770 tấn và đặt sản xuất an toàn, hiệu quả lên hàng đầu.

* Ngày hôm nay (15/8), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và cán bộ, giảng viên đại học trên toàn quốc.

* Sáng 15/8, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững.

* Sau khi có kết quả kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương xử lý các nội dung liên quan đến vụ hàng loạt công nhân Công ty TNHH Châu Tiến mắc bụi phổi.