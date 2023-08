Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, quản lý truyền thông tại tỉnh Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 14 và 15/8, đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp trong việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Chủ trì làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An có đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đại diện lãnh đạo, các ban, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Nghệ An với tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Sỹ Thành

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thông tin và chia sẻ một số kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025”; kết quả sau 05 năm triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp và xử lý thông tin trên báo chí và Internet…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi trao đổi kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả việc chỉ đạo, quản lý, định hướng truyền thông, báo chí, Internet. Đặc biệt là công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 trong việc theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh truyền thông.

Cùng đó, xử lý những vi phạm về tuyên truyền thông tin xấu, độc, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin chính thống trước các vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời, chỉ đạo phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến dâng hương tại Khu Lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Sỹ Thành

Trong chương trình, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm một số di tích lịch sử và mốc chủ quyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như: Cột cờ Lý Sơn, Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa, Khu Chứng tích Mỹ Sơn, Khu Lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng./.