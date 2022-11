Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/11

(Baonghean.vn) - Bộ Chính trị định hướng kêu gọi và thúc đẩy đầu tư tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn qua Nghệ An; 5 giáo viên Nghệ An được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; Thị trường xăng, dầu các huyện miền núi vẫn ổn định… là những thông tin nổi bật ngày 16/11.

* Sáng 16/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 26). Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đề cập trên nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Nghệ An như: Kêu gọi và thúc đẩy đầu tư tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn qua Nghệ An); tập trung nguồn lực phát triển các cảng biển có tiềm năng thành cảng biển đặc biệt…

* Chiều 16/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tới thăm và chúc mừng Trường Đại học Vinh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

* Năm nay, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), việc tuyên dương nhà giáo tiêu biểu được gắn với giai đoạn từ năm 1982 – 2022 và theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày (18, 19/11/2022). Trong đợt này, Nghệ An vinh dự có 5 giáo viên được tuyên dương và nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Mặc dù nguồn cung xăng, dầu thời gian qua gặp khó khăn, tuy nhiên, thời điểm này các huyện miền núi rẻo cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong… xăng, dầu vẫn đáp ứng được cho thị trường, không có cây xăng, dầu nào đóng cửa, dừng bán.

* Những ngày giữa tháng 11, người dân xã Na Loi (Kỳ Sơn) lại bắt đầu mùa thu hoạch lúa tẻ thơm - giống lúa đặc sản được bao thế hệ người Na Loi lưu giữ, trao truyền. Song bên cạnh niềm vui mùa vụ, người dân cũng như cán bộ chính quyền nơi đây có những băn khoăn, lo lắng khi ngày càng ít hộ kiên trì bảo tồn giống lúa quý này.

* Công an huyện Quế Phong cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong các ngày 14, 15/11/2022, Công an huyện Quế Phong đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy.