Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Trường Đại học Vinh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Chính trị định hướng kêu gọi và thúc đẩy đầu tư tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn qua Nghệ An; 5 giáo viên Nghệ An được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; Thị trường xăng, dầu các huyện miền núi vẫn ổn định… là những thông tin nổi bật ngày 16/11.

(Baonghean.vn) - Tại Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 800 triệu đồng/ngày.