Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/12

(Baonghean.vn) - Ngày 16/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hà (SN 1990), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.