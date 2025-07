Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7 Đồng chí Võ Thị Minh Sinh viếng các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển với mức phổ biến là 15 điểm; Đẩy nhanh tiến độ, kịp thời bàn giao Trạm dừng nghỉ cao tốc qua Nghệ An vào tháng 1/2026... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 17/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc và thăm, tặng quà một số đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Chi tiết ở: https://baonghean.vn/dong-chi-vo-thi-minh-sinh-vieng-cac-anh-hung-liet-si-va-tang-qua-nguoi-co-cong-o-nghe-an-10302503.html

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng đăng tải, giới thiệu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX trên ấn phẩm baonghean.vn và báo in. Kính mời toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung dự thảo.

* Hơn 1.000 công trình thanh niên cấp tỉnh và cơ sở đã được tuổi trẻ Nghệ An triển khai trong 6 tháng đầu năm 2025. Các công trình đã phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng tỉnh nhà thực hiện các mục tiêu trọng tâm.

Tuổi trẻ toàn tỉnh chung tay triển khai nhiều hoạt động tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: TQ

* Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, các trường đại học đã nhanh chóng công bố điểm sàn xét tuyển với mức phổ biến là 15 điểm.

* Đẩy nhanh tiến độ, kịp thời bàn giao Trạm dừng nghỉ cao tốc qua Nghệ An vào tháng 1/2026.

Sau khi được bàn giao 98% diện tích mặt bằng, các đơn vị thi công tích cực huy động máy móc thi công và phấn đấu hoàn thành về đích theo kế hoạch. Ảnh: Cơ sở cung cấp

* Những ngày gần đây, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An không khỏi lo lắng, bức xúc trước tình trạng xác lợn chết bị vứt bừa bãi ra môi trường. Tình trạng này gây ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không được xử lý triệt để.