Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/6

* Sáng 18/6, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15, năm 2019.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, có 28 tác phẩm xuất sắc được trao Giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2019. Năm nay không có giải Nhất, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Trong đó, Báo Nghệ An đạt 11/28 giải, gồm 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Duy.

* Cũng trong sáng 18/6, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề: “Một số hình ảnh về sưu tập báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh”.

Với gần 150 tài liệu, hình ảnh quý hiếm, sinh động, chân thực, Bộ trưng bày sẽ tái hiện lại một chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trên mảnh đất Nghệ Tĩnh với những đóng góp không nhỏ vào thắng lợi chung của phong trào cách mạng năm 1930-1931.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

* Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 18/6, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Con Cuông và Quỳnh Lưu.

Tại các cuộc tiếp xúc, sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền, một số nội dung không thuộc thẩm quyền, các đại biểu HĐND sẽ tổng hợp đầy đủ trình các cấp xem xét và có hướng giải quyết.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thu Trang

* Tỉnh Nghệ An dự kiến ban hành chính sách phát triển du lịch cộng đồng. Đó là một trong những nội dung được Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra trong ngày 18/6 để trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Đây là một trong những chủ trương sẽ tác động tích cực đến huyện, xã, thôn, xóm, bản, điểm du lịch và gia đình được thụ hưởng chính sách trong phát triển du lịch cộng đồng, nhất là các huyện miền Tây.

* Chiều 18/6, UBND tỉnh tổ chức họp đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An. Theo báo cáo của các huyện, ngành liên quan, hầu hết công tác này ở các địa phương đều đang chậm.

Cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm và đã bố trí vốn, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung công tác giải phóng mặt bằng không để dây dưa vấn đề mất thời gian giải quyết; Chỉ đạo các xã sau đại hội Đảng tập trung ngay vào công việc. Khẩn trương đấu thầu xây dựng và hỗ trợ nhân dân công tác di dời, đảm bảo kế hoạch của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: C.L

* Chiều 18/6, đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đến làm việc tại Nghệ An. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 65 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường chất lượng cao, 16 trường nghề trọng điểm với 13 nghề cấp độ quốc tế, 9 nghề cấp độ Khu vực ASEAN và 36 nghề cấp độ quốc gia.

Đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp và nếu biết khai thác tiềm năng thì sẽ là cơ hội lớn để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Vì thế, tỉnh cần có những giải pháp tích cực để đẩy mạnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đề nghị các địa phương ưu tiên ngân sách, dự án cho hoạt động này.

Đồng chí Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu đánh giá cao về công tác đào tạo nghề ở Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Triển khai xây dựng, vận hành mô hình "Hội đồng trẻ em" là nội dung được Hội đồng Đội Trung ương triển khai trong ngày 18/6 tại TP Vinh. Tại khóa tập huấn 2 ngày, Hội đồng Đội Trung ương truyền đạt cho đội ngũ giảng viên nguồn về hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em” với sự tham gia của 30 đại biểu đại diện 8 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Trẻ em chơi trò nặn đất sau thời gian nghỉ học tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu của Đình Tuân

* Mùa này, tại Nghệ An, cào cào, châu chấu đắt hàng, người dân đếm từng con để lấy tiền. Trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu có khoảng hơn 100 hộ chuyên đi săn bắt châu chấu, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Quỳnh Trang, Quỳnh Thanh. Ngoài ra, trên địa bàn 2 huyện có nhiều hộ chuyên thu mua châu chấu.

Vào mùa chính, những cơ sở này thu mua từ 5 tạ đến 1 tấn "tôm bay", sau đó ướp lạnh bảo quản trong thùng xốp vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và một số tỉnh miền Trung để tiêu thụ. Theo tìm hiểu từ các lái buôn ở phía Bắc, "tôm bay" đang được thương lái tìm mua với 250.000 đồng/kg (cao gấp 3 lần so với thời điểm vào mùa) nhưng vẫn không có nguồn cung.

Để săn bắt châu chấu, người dùng vợt chao, người dân dùng lưới vây bắt. Ảnh: Việt Hùng

* Nghịch bật lửa đốt giấy gây cháy, hai cháu bé ở Nghệ An bị bỏng nặng. Sự việc đau lòng này diễn ra trong sáng 18/6, tại thôn Phú Thành, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).

Vào khoảng 9 giờ, 2 cháu Lê Minh Khang và Bùi Tiến Phát (cùng SN 2017) trong lúc chơi trong phòng ngủ của gia đình anh Bùi Phúc Đông, Lê Thị Thanh (là bố mẹ của cháu Bùi Tiến Phát) đã nghịch bật lửa đốt giấy, dẫn đến cháy chăn, đệm. Sau đó lửa lan vào dây điện làm cháy cả quạt điện và điều hòa.

Phát hiện sự việc, những người có mặt trong gia đình đã nhanh chóng tìm cách dập lửa, mở cửa phòng đưa 2 cháu bị ngạt khói ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt, ngực, tay và chân.