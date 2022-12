Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 30 tác phẩm đạt giải tại Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2022; Tuyết phủ trắng trên đỉnh Puxailaileng (Kỳ Sơn); Người dân Nghệ An đốt lửa sưởi ấm trong giá rét... là những thông tin nổi bật trong ngày 18/12.

* Sáng 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2022. Sau 3 vòng chấm chọn, Ban Giám khảo chọn ra được 30 bức tranh của 2 lứa tuổi Tiểu học, Trung học cơ sở có chất lượng xuất sắc, xứng đáng nhất để trao giải, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích.

* Sáng 18/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp đã khiến cho băng tuyết phủ trắng khu vực lối mở biên giới thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

* Trong diễn biến liên quan, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Người dân Nghệ An đốt lửa sưởi ấm trong giá rét.

* Thời tiết rét, mưa phùn... tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh. UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

* Trong khuôn khổ Giải bóng đá U21 Quốc gia, trận đấu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Đông Á Thanh Hóa diễn ra vào lúc 17h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Vinh. Trận đấu này được dự báo sẽ là một trận khó khăn cho các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, nếu vẫn duy trì được sự tự tin và hứng khởi, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ giành được một kết quả thuận lợi, qua đó sớm giành vé vào vòng tứ kết của giải đấu năm nay.