Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định người cao tuổi cần được sự tôn trọng cao nhất và đảm bảo an sinh; Nghệ An đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030; Thuỷ điện tăng lưu lượng xả nước. Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 18/3.

* Sáng 18/3, tại Hà Nội, Hội người Cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề về người cao tuổi năm 2023 cho các cán bộ chủ chốt hội người cao tuổi của cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cần nhìn nhận người cao tuổi, nhóm dân số già có vai trò, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là chỗ dựa cho các thế hệ trẻ, thay vì nhìn nhận chỉ như các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Đồng chí đề nghị Trung ương Hội và hội người cao tuổi các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy thành tích đạt được, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của địa phương; tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội các chính sách phù hợp chăm lo người cao tuổi, nhất là trong giai đoạn già hóa dân số đang gia tăng rất nhanh hiện nay. Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong sự tôn trọng và an sinh; được sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

* Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022, khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình về ban hành chương trình hành động cụ thể hóa nhiệm vụ trên.

Theo Tờ trình số 112-TTr/BCSĐ ngày 14/3/2023, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 11 -11,5%/năm. Cơ cấu GRDP: Nông, lâm, thủy sản chiếm 13,5-14%; công nghiệp xây dựng chiếm 42-42,5%; dịch vụ chiếm khoảng 38,8%; GRDP bình quân đầu người năm 2030 phấn đấu cao hơn mức trung bình cả nước với khoảng 8.000 USD (giá hiện hành); tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội phấn đấu dưới 30%, lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 70%; kinh tế số chiếm 30% GRDP. Đến năm 2030, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 65-70% diện tích…

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhấn mạnh, cần cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết; tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

* Ở một diễn biến khác liên quan đến định hướng kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể là phát triển ngành Du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù. Từng bước cơ cấu lại các sản phẩm du lịch theo hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm và nâng cao chất lượng trên cơ sở xây dựng sản phẩm đặc thù mang thương hiệu du lịch Nghệ An.

Hiện nay, Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên (Nam Đàn). Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng Khu Di tích Kim Liên trở thành sản phẩm đặc thù mang thương hiệu du lịch Nghệ An.

* Ngày cao điểm “Tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số năm 2023” là 1 trong 5 hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên và gắn với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Nghệ An trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại TP. Vinh, ngay từ sáng sớm 18/3, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn Vinh đã có mặt tại nhiều khu vực kinh doanh và chợ trọng điểm trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến. Hoạt động này được triển khai mạnh mẽ trong Tháng Thanh niên và được mở rộng quy mô vào ngày cao điểm.

Sẽ có 35 cơ sở đoàn với 500 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số cho 25.000 người dân trong Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số năm 2023.

* Tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương có đến 2 dự án tái định cư khẩn cấp cho người dân bị sạt lở, nhưng sau 5 năm, cả hai đều chưa hoàn thành. Có dự án tiêu tốn hơn 11 tỷ đồng, nhưng chỉ còn 6 hộ dân có nhu cầu vào ở, vì những hộ khác đã tự đi tìm đất trong thời gian chờ đợi!

Đây là chuyện buồn dai dẳng ở những khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở.

* Thông tin từ xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu: trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm tàu cá ngoài biển.

Sáng 18/3, xã Diễn Bích nhận được tin tàu cá mang biển kiểm soát NA - 90582 - TS, công suất 260CV của anh Nguyễn Văn Định (trú tại xã Diễn Bích) trong quá trình khai thác thủy sản vùng khơi bị tai nạn chìm tàu.

Đến trưa 18/3, lực lượng cứu hộ của các tàu cá thuộc tổ đội khai thác thủy sản (Nghiệp đoàn nghề cá) xã nhà và Bộ đội Biên phòng Diễn Thành đã cứu hộ và đưa các thành viên tàu cá bị nạn lên bờ an toàn.