Nghệ An hướng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch

Việc này cũng giống như xe xăng có mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế thường cao hơn nhiều so với thông số quảng cáo, nhưng sạc pin xe điện mất nhiều thời gian hơn đổ xăng, nên khó được thông cảm hơn.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố Ma Thị Ngoan (SN 1981), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

(Baonghean.vn) - Quân đội Ukraine đã lên tiếng nghi ngờ sau khi Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao một số chiến đấu cơ MiG-29. Họ nói rằng máy bay cũ là sự bổ sung đáng hoan nghênh nhưng sẽ giúp ích hạn chế, đồng thời yêu cầu thay thế bằng máy bay "hiện đại" do Mỹ sản xuất.

Từ những phút đầu thấy khó ưa, Ly (Thùy Anh) dần có thiện cảm rồi say như điếu đổ trong tình yêu của Quy – Leo Nguyễn (Mạnh Trường). Sự thăng hoa trong mối tình giữa cô thợ bánh và anh tổng tài của phim "Đừng nói khi yêu" được gói gọn trong bốn nụ hôn mang những xúc cảm khác biệt.

(Baonghean.vn) -Hôm nay 17/3, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, tại Nghệ An đã diễn ra Hội thảo khoa học về người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Đây cũng là dòng sự kiện nổi bật trên Baonghean.vn.

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Nghệ An, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 1 tổng đại lý xin ngừng kinh doanh và bị thu hồi giấy chứng nhận.

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 16 và17/3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang do đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng đoàn đã đến Nghệ An làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" năm 2022 đối với 16 xã.

(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

(Baonghean.vn) -Thực hiện đấu pháp hợp lý, giúp U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm trước U17 Hà Nội để điền tên mình vào vòng bán kết Giải U17 Quốc gia 2023. Trận đấu tứ kết giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay, ngày 17/3 trên sân vận động PVF.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa phối hợp với Công an Cần Thơ phá thành công chuyên án bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ sau hơn 30 năm lẩn trốn.