Đoàn Famtrip thành phố Gwangju (Hàn Quốc) khảo sát tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.

(Baonghean.vn) - Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sinh non, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng.

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có mưa to đến rất to, một số khu dân cư bị chia cắt. Đặc biệt, trên địa bàn xã Nghi Công Nam đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi.