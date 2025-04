Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4 Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Cộng sản Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thăm các di tích cách mạng ở TP. Hồ Chí Minh; Nghệ An: Dự kiến dôi dư hơn 3.500 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp; Chi tiết các tuyến đường bị cấm ở Cửa Lò để phục vụ khai hội du lịch biển… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 19/4.

* Sáng 19/4, đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Deivy Pérez Martin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sancti Spíritus, đại biểu Quốc hội Cuba làm trưởng đoàn đã về dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba bày tỏ tấm lòng kính trọng, ngưỡng mộ vị lãnh tụ của Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ Cộng sản xuất sắc của thế giới. Đoàn đại biểu mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, kế thừa tinh thần, tình cảm gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, hai tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

* Sáng 19/4, trong chương trình Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Độc Lập và Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Tại những nơi tới thăm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: Thành Cường

* Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 vừa được UBND tỉnh Nghệ An thông qua và tiến tới sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền trước khi trình Chính phủ trước 1/5/2025.

Hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An có 2.517 cán bộ, công chức cấp huyện, 1.391 viên chức cấp huyện và 8.813 cán bộ, công chức cấp xã. Tổng cộng, đội ngũ ở hai cấp là 12.721 người. Dự kiến tỉnh dôi dư hơn 3.500 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp.

Số lượng cán bộ, công chức các cấp huyện, xã tại Nghệ An và dự kiến số lượng bố trí, dôi dư sau sắp xếp. Biểu đồ: Thành Duy

* Theo Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh, Nghệ An sẽ bãi bỏ tối thiểu 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết và giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6/2025.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, với mục tiêu cắt giảm ít nhất 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trước ngày 10/5/2025.

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

* Tối nay TP.Vinh sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò.

UBND TP. Vinh đã có chỉ đạo cấm các phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường từ 17h30' đến 23h00' ngày 19/04 để phục vụ Lễ Khai mạc Du lịch biển Cửa Lò.

Theo đó, TP. Vinh chỉ đạo các địa phương, lực lượng tiến hành đóng ba-ri-e, cấm tất cả các phương tiện (trừ xe của lãnh đạo, xe của đại biểu tham dự, xe của lực lượng làm nhiệm vụ và các xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên một số tuyến đường (Xem chi tiết ở đây)

Đường Bình Minh sẽ là một trong những tuyến cấm phương tiện lưu thông trong giờ khai hội. Ảnh: Quang An

* Trước đó, sáng 19/4, UBND TP. Vinh tổ chức Giải đua thuyền mủng chào mừng Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò 2025. Tham dự giải đua thuyền năm nay có 16 đội đua đến từ 8 phường, xã.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội phường Nghi Thủy 1, giải Nhì thuộc về đội Nghi Thủy 2, giải Ba thuộc về các đội phường Nghi Tân, Thu Thủy.

Các đội phải chèo thuyền vòng qua lá cờ được cố định sẵn, cách bờ 300 mét. Ảnh: Ngọc Qúy

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 4 cơ sở này sử dụng chất kích thích để sản xuất giá đỗ