Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/8

* Chiều ngày 2/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được chủ quan, lơ là, trước hết hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt. Phải khởi động hệ thống, đặc biệt là hệ thống ngành Y tế để sẵn sàng phòng, chống dịch. Quản lý chặt chẽ biên giới, các khu cách ly, kích hoạt các biện pháp để khả năng chống dịch đạt kết quả tốt nhất, hạn chế thấp nhất các ca tử vong.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

* Mưa lớn trong 2 ngày qua do ảnh hưởng của bão số 2, đã gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn huyện Đô Lương, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quế Phong… Nhiều cầu tràn bị ngập, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở núi, không đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại.

Nước ngập tràn qua đường trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: CTV

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại Nghệ An. Tại cuộc kiểm tra, Cục trưởng Cục Ứng phó thiên tai chỉ đạo Nghệ An cần có các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như sản xuất trong mùa mưa bão.

Đồng chí Nguyễn Đức Quang kiểm tra cống Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Phú Hương

* Đầu giờ chiều 2/8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên chiều và đêm 2/8, ở vùng núi Nghệ An và Thanh Hóa còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ.

* Ngày 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa tại xã biên giới Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Đại diện Tỉnh đoàn trao tặng sân bóng chuyền cho thanh niên bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Lô Hiếu

* Sáng 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, 3 thiếu nữ đang cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới cùng có kết quả âm tính với nCoV. Trước đó, sau khi làm thủ tục nhập viện cách ly xong, cả 3 cô gái tự ý rời khu cách ly. Đến chiều 31/7, cán bộ y tế phải đưa xe đến khu nhà trọ áp tải cả 3 quay trở lại bệnh viện để cách ly, xét nghiệm.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, nơi 3 thiếu nữ đang được cách ly. Ảnh: Tiến Hùng

* Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lộc Thị Mai (49 tuổi), trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương về tội “Mua bán người”. Bị hại trong vụ án là người phụ nữ đã có gia đình, hoàn cảnh khó khăn.