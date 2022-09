Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày mồng 2 tháng 9, tròn 77 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên baonghean.vn, có nhiều bài viết, nội dung thể hiện trang trọng sự kiện chính trị đặc biệt này. Qua đó thể hiện lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã khai sinh ra nước Việt Nam mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

* Sáng 2/9, Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Đoàn đại biểu có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Tự hào ôn lại lịch sử, truyền thống vinh quang của dân tộc, trong ngày tháng lịch sử, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; cùng nhau tích cực thi đua lập nên những thành tích mới trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, tô thắm thêm bản sắc văn hóa lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

* “Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9 cổ vũ tinh thần dân tộc Việt Nam muôn đời sau” là bài viết của tác giả Nguyễn Văn Toàn, khẳng định ý nghĩa to lớn, tầm vóc lịch sử của Cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9.

Bài viết đã nhắc lại những dấu ấn lịch sử không thể phai mờ trong ngày mồng 2 tháng 9 cách đây 77 năm.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã không ngừng phát triển, cơ đồ ông cha tiếp tục được giữ vững. “Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” vào năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

* Chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động cắm trại, duyệt đội, biểu diễn văn nghệ... sôi nổi và hấp dẫn.

Trong 2 ngày 1 và 2/9, nhiều địa phương trong tỉnh từ miền núi đến miền xuôi, như Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc... đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Quốc khánh, thu hút thanh thiếu nhi và đông đảo người dân tham gia…

* Chung vui với ngày Tết Độc lập, hôm nay (2/9), bà con khắp các bản làng ở các huyện vùng cao Nghệ An cũng nô nức tổ chức ngày Tết. Đây là một nét đẹp vốn có từ lâu của đồng bào các dân tộc thiểu số để nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mang lại cho người dân cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

* Cũng tin từ miền Tây Nghệ An, vào dịp Tết Độc lập năm nay, xã Nga My, huyện Tương Dương đã tổ chức khai mạc chợ phiên Nga My lần thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên xã đặc biệt khó khăn Nga My tổ chức chợ phiên. Diễn ra trong hai ngày (1 và 2/9), phiên chợ địa phương này có 28 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, các bài thuốc dân gian, sản phẩm mây tre đan, dệt thổ cẩm văn hoá dân tộc Thái, Ơ Đu với sự tham gia của cộng đồng cư dân các thôn bản trong xã Nga My và 1 số xã lân cận.

* Trong niềm hân hoan cùng cả nước đón chào 77 năm Ngày Quốc khánh, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An càng quyết tâm thực hiện Di huấn của Bác. Bằng nhiều giải pháp đưa Nghệ An phát triển, đặc biệt, năm nay tỉnh đặt ra chỉ tiêu thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng. Để hiện thực hoá chỉ tiêu này, các ngành, các cấp đang tiếp tục nỗ lực thực hiện để đồng thời góp phần đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu lớn của tỉnh, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An.