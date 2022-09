Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin mới

Ngoại binh Sông Lam Nghệ An: Cùn hay sắc? (Baonghean.vn) - Việc đánh giá một tập thể đội bóng hay cá nhân cầu thủ khi giải đấu mới đi hơn nửa chặng đường có thể không đảm bảo khách quan, công bằng và không đủ “dữ liệu” cần thiết theo yêu cầu. Nhưng để nửa chặng đường còn lại đạt kết quả tốt hơn, người ta lại không thể bỏ qua những con số thống kê trước đó, làm cơ sở cho việc phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu của từng tập thể đội bóng hay cá nhân cầu thủ. Trong số những vấn đề cần quan tâm của Sông Lam Nghệ An hôm nay, chắc chắn ngoại binh là câu chuyện “nóng” nhất. Vì sao vậy?

Các trụ cột chính của chiến lược chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Chiến lược là chìa khóa để chuyển đổi số một cách hiệu quả. Chuyển đổi số đã trở thành cụm từ thông dụng được các Giám đốc điều hành cấp cao và lãnh đạo CNTT sử dụng trong thời gian qua.

Hơn 2 tháng, Nghệ An phát hiện, xử lý 2.784 lái xe vi phạm tốc độ (Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý 11.782 trường hợp vi phạm.

Tổng thống Nga Putin công bố mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine Tổng thống Nga Putin ngày 1/9 cho biết, Nga đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, xuất phát từ hậu quả của cuộc chính biến năm 2014, cũng như ngăn chặn sự xuất hiện của một “khu vực chống Nga” trên lãnh thổ Ukraine.

‘Nội soi’ láng giềng Đông Á Thanh Hóa trước trận gặp Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) - Đông Á Thanh Hóa là một trong bốn đội bóng đã thua liền 2 trận liên tiếp. Đội bóng xứ Thanh sẽ dồn sức đá với Sông Lam Nghệ An bởi vòng đấu sau họ được nghỉ thi đấu.

Tết Độc lập nhiều niềm vui của những người lầm lỡ (Baonghean.vn) - Được trả tự do, trở về với gia đình đúng dịp Quốc khánh 2/9, niềm vui của những người một thời lầm lỡ không thể tả xiết. Đây chính là động lực khuyến khích họ tích cực học tập, lao động, cải tạo, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đồng thời động viên những người chưa được hưởng đặc xá lần này yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng trong những đợt đặc xá tiếp theo.

Giáo viên cắm bản: Chuyện bây giờ! - Kỳ III: Những người ở lại (Baonghean.vn) - Như đã đề cập, thực trạng giáo viên thuyên chuyển về xuôi, dù với lý do gì, cũng đều để lại những khó khăn nhất định cho các đơn vị cũ nơi họ từng công tác. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho các giáo viên vùng miền núi nói chung, vùng cao nói riêng yên tâm công tác, cần có các cơ chế chính sách phù hợp.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Nghệ An đặt chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng; hiện các ngành, các cấp đang tiếp tục nỗ lực thực hiện để đồng thời góp phần đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu lớn của tỉnh, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An.

Xã Nga My, huyện Tương Dương lần đầu tiên có chợ phiên (Baonghean.vn) - UBND xã Nga My, huyện Tương Dương vừa tổ chức lễ khai mạc chợ phiên Nga My lần thứ nhất năm 2022.

Thùy Tiên mang lại giá trị thương mại cao nhất lịch sử Miss Grand International Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và bà Phạm Kim Dung đều thừa nhận những giá trị về mặt thương mại lẫn tinh thần mà Thùy Tiên mang lại sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 "vô tiền khoáng hậu".

Hiểu thêm về mô hình giáo dục tiên tiến được triển khai trong năm học 2022-2023 (Baonghean.vn) -Từ năm học 2022-2023, Nghệ An thí điểm mô hình "trường tiên tiến" tại 4 bậc học từ mầm non đến THPT. Việc triển khai mô hình này như thế nào, Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có mời lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh để trao đổi và cung cấp cho công chúng rõ hơn về việc thực hiện Đề án thí điểm xây dựng trường học mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030.

Top 10 siêu xe được quan tâm nhất trên Internet Một nghiên cứu mới tại Anh tiết lộ Audi R8 là siêu xe được quan tâm nhiều nhất trên trình duyệt tìm kiếm Google.

Ký ức đặc biệt về Tết Độc lập của những người từng đi qua cuộc chiến (Baonghean.vn) - Ngày Quốc khánh 2/9 luôn mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam, nên còn được gọi là Tết Độc lập. Tết Độc lập luôn là kỷ niệm đáng nhớ, có những kỷ niệm theo suốt đường đời của mỗi người. PV Báo Nghệ An ghi lại những dòng ký ức đặc biệt về Tết Độc lập của những người từng đi qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Diễn Châu phấn đấu giữ vững đơn vị tốp đầu về chất lượng giáo dục (Baonghean.vn) - Ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục huyện Diễn Châu trong năm học 2021 - 2022 và phương hướng năm học 2022 - 2023.

Thanh niên phá hàng loạt camera giám sát an ninh để 'xóa dấu vết' Do muốn “xóa dấu vết” khi bị camera quay lại hình ảnh đang thực hiện các vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản, thanh niên đã leo lên các trụ điện, dùng tay, cây gỗ bứt dây điện, bẻ hoặc đập phá các camera giám sát an ninh của Công an TP. Đà Nẵng.

Nghề 'hot' kiếm tiền triệu mỗi đêm mùa Trung thu (Baonghean.vn) - Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Trung thu song hiện tại, các đội múa lân sư rồng trên địa bàn thành phố hầu như đã kín lịch, có nhiều đội không dám nhận thêm “sô” vì sợ chạy không kịp. Có những nhóm, trong 2 ngày 14,15 tháng Tám âm lịch phải chạy đến 15 show diễn…

Huấn luyện viên Myanmar tự tin sẽ gây khó khăn cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022; Đội tuyển Thái Lan gặp biến lớn (Baonghean.vn) - Tân binh 100 triệu euro Antony tươi rói ra mắt MU; Đội tuyển Thái Lan gặp biến lớn; Huấn luyện viên Myanmar tự tin sẽ gây khó khăn cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

UBND tỉnh tặng thưởng 300 triệu đồng cho đội bóng U9 Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) -Tối 1/9, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cùng đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ đã tổ chức đón và trao thưởng cho U9 Sông Lam Nghệ An - đội bóng vừa giành chức Vô địch giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2022.

Công an Nghệ An làm tốt công tác đặc xá phạm nhân (Baonghean.vn) - Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, sáng ngày 1/9, Công an Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp 2/9 cho 8 phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình lao động cải tạo.

Thành phố Vinh thí điểm trồng cây thủy sinh tạo cảnh quan, xử lý ô nhiễm vùng hào Thành cổ (Baonghean.vn) - UBND thành phố Vinh vừa có văn bản đồng ý cho phép UBND phường Cửa Nam trồng thí điểm cây thủy sinh xử lý môi trường, tạo cảnh quan tại khu vực hào Thành cổ.

Xe máy đối đầu, 2 người nguy kịch (Baonghean.vn) - 2 xe máy đối đầu trên quốc lộ khiến 2 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương).

Nghệ An: Bắt đối tượng dùng súng cướp tài sản (Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh, manh động, có vũ khí nóng.

Nghệ An triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin bại liệt, sởi - rubella cho trẻ (Baonghean.vn) - Trong quý 3 và quý 4 năm 2022, dự kiến sẽ có 118.870 trẻ từ 1 đến 5 tuổi sẽ được uống 2 liều vắc-xin bại liệt; 23.685 trẻ từ 3 đến 5 tuổi sẽ được tiêm 1 mũi vắc-xin sởi - rubella.

Chủ động thích ứng linh hoạt, vượt khó phát triển vượt bậc (Baonghean.vn) - Thời gian qua, Ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, sự bất cập về một số chính sách Y tế chưa được tháo gỡ, đặc biệt là thời điểm Bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, chủ động thích ứng linh hoạt, Bệnh viện đã chuyển sang một giai đoạn phát triển vượt bậc; khẳng định vai trò “đầu ngành” Y học cổ truyền tỉnh nhà.

Tỷ phú làng biển Quỳnh Lập (Baonghean.vn) - Anh Lê Hội Hưng ở xã Quỳnh Lập (TX.Hoàng Mai) là 1 trong 100 gương mặt được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Vừa là lão ngư bám biển, vươn khơi, là Giám đốc HTX hậu cần nghề cá Đoàn Kết, chủ đội tàu công suất lớn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, anh vừa là một người tâm huyết với rừng, nuôi rừng và giữ rừng…

Nga khởi động tập trận quân sự đa phương Vostok 2022 cùng Trung Quốc và Ấn Độ Cuộc tập trận quân sự quốc tế Vostok 2022 đã chính thức khởi động tại vùng Viễn Đông của Nga. Cử binh sỹ tham gia tập trận có cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 Nhà 67 là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Danh sách trúng thưởng tuần thứ nhất 'Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' Nghệ An 2022 (Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa công bố các cá nhân, tổ chức đạt giải tuần thứ nhất, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022.