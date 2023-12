Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/12

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Công bố quyết định điều động Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Nhiều phòng Giáo dục và Đào tạo ở Nghệ An thiếu người làm việc… là những thông tin nổi bật ngày 20/12.

* Sáng 20/12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và lực lượng vũ trang tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 20/12, tại TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định số 8889/QĐ-X01 ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/12, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đến chúc mừng Giáng sinh năm 2023 tại một số tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo phận Vinh.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh các linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân tại hạt Xã Đoài. Ảnh: Mai Hoa

* Nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao đời sống, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ đề năm này sẽ là “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, chương trình dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 21/1/2024 (tức ngày 11/12 Âm lịch).

Chương trình Tết do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cho công nhân lao động năm 2023. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

* Thời điểm cuối năm, các cơ sở chế biến bò giàng, lạp xưởng (Kỳ Sơn, Tương Dương), rượu Khâu Hin (Con Cuông) và thịt chua (Quế Phong)… vừa khẩn trương đẩy mạnh sản xuất, vừa tập trung quảng bá, bán hàng qua các kênh thương mại điện tử cung ứng cho thị trường Tết.

Cơ sở sản xuất bò giàng của chị Nguyễn Thị Loan ở thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

* Do thiếu người làm việc nên từ đầu năm học đến nay, tại một số phòng Giáo dục và Đào tạo đã xảy ra tình trạng chậm triển khai một số hoạt động chuyên môn. Các báo cáo thông tin giữa phòng Giáo dục và Đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo để gửi các cấp có liên quan cũng chậm trễ.

Giáo viên biệt phái làm việc tại Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu. Ảnh: T.H

* Trong thời gian được tại ngoại phục vụ điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 2 bị hại, Phạm Thị Mỹ Hạnh (TP Vinh) tiếp tục thực hiện vụ lừa đảo khác.