Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

Nếu Nhà Trắng 'đổi chủ', xung đột Nga-Ukraine đi đến đâu? (Baonghean.vn) - Cuộc xung đột Nga-Ukraine giờ đây được đánh giá là không chỉ khốc liệt trên thực địa, mà dường như còn được định đoạt qua mỗi lá phiếu của cử tri Mỹ.

Đọc truyện đêm khuya: Mùa sen rực rỡ (Baonghean.vn) - Cốt truyện không có gì đặc biệt, tâm lý, tính cách nhân vật cũng không được phân tích nhiều. Nhưng những sự việc diễn ra đều được trực tiếp hoặc gián tiếp lý giải, khiến người đọc thấy dễ hiểu nhưng không nhàm chán.

Hoa khôi bóng bàn Nguyễn Thị Mai Phương giao lưu thi đấu tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Khán giả Nghệ An có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc và tài năng của tay vợt bóng bàn nữ Nguyễn Thị Mai Phương - hoa khôi tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2021 khi tay vợt này về giao lưu thi đấu tại thành phố Vinh.

Rà soát quỹ đất, bố trí tái định cư cho dự án mở rộng đường Kim Đồng tại thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Dự án mở rộng đường Kim Đồng được Báo Nghệ An phản ánh qua bài viết “Đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng bao giờ được thông?”. Theo thông tin mới nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh đã được giao nhiệm vụ rà soát quỹ đất để bố trí tái định cư cho dự án này.

Người làm việc từ xa cần chú ý gì để đảm bảo an toàn dữ liệu trên không gian mạng? (Baonghean.vn) - Làm việc từ xa đã trở thành chuẩn mực mới đối với nhiều người. Dưới đây là 8 cách mà người làm việc từ xa cần biết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu trên không gian mạng.

Nông dân Nghệ An căng mình làm mùa giữa cái nắng như thiêu đốt (Baonghean.vn) - “Nông vụ tấn thời”, những ngày này, dù nắng nóng đỉnh điểm, nông dân vẫn căng mình đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nông sản.

U70, danh ca Bảo Yến hiếm hoi hát sự kiện cùng NSND Thái Bảo Danh ca Bảo Yến - thần tượng của nhiều thế hệ khán giả thập niên 80, trong đó có NSND Thái Bảo.

Nhiều xe SUV gầm cao giảm giá 'sập sàn' Nhiều mẫu xe SUV gầm cao từng rất hot, thậm chí bán "bia kèm lạc" nay ế ẩm, đại giá chấp nhận hạ giá sập sàn để kiếm khách.

Bán hàng sang Trung Quốc: Việt Nam thắng về lượng, thua xa Thái Lan về giá trị Đều là nhà cung cấp trái cây lớn tại thị trường Trung Quốc, Thái Lan bán ít nhưng tiền thu được nhiều, trong khi Việt Nam bán nhiều nhưng thu về lại ít. Giá trái cây Việt cũng thua xa giá trái cây Thái Lan.

The Fly up Vietnam - Cua Lo 2023 hot air balloon festival opens in Cua Lo (Baonghean.vn) - On the morning of May 18, the opening ceremony of the hot air balloon festival themed Fly up Vietnam - Cua Lo 2023 took place at Binh Minh Square, Cua Lo town (Nghe An).



Đại tá Mỹ dự đoán, tiếp theo Bakhmut, Nga sẽ kiểm soát Kharkov và Odessa (Baonghean.vn) - Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc McGregor tin tưởng rằng, tiếp theo sau Bakhmut, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn hai thành phố Kharkov và Odessa.

Các cầu thủ SEA Games 32 sẽ thể hiện như thế nào trên đấu trường V-League? (Baonghean.vn) - Sau SEA Games 32, điều ông Philippe Troussier lo ngại nhất là các tuyển thủ U22 không hoặc ít được ra sân tại V-League 1 và 2, không khắc phục nổi nhược điểm thực chiến khi thi đấu quốc tế với các đối thủ đẳng cấp, kinh nghiệm.

Lời biện minh của ‘đạo chích’ cuỗm nửa tỷ của hàng xóm rồi gửi vào ngân hàng (Baonghean.vn) - Rạng sáng, Hoàng đột nhập vào nhà hàng xóm trộm vàng, tiền với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng. Sau đó, Hoàng lấy tiền trả nợ, tiêu xài và gửi vào tài khoản ngân hàng.

Thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở từ ngày 20/5/2023 (Baonghean.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã ban hành Văn bản số 3236/TB- STNMT ngày 19/5/2023 thông báo về thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã ký trên địa bàn Nghệ An.

Promoting the cooperative relations between Nghe An and Binh Phuoc (Baonghean.vn) - On the morning of May 20, in Vinh city, the delegation of Binh Phuoc province had a working session with the leaders of Nghe An province. The working session was attended by Mr. Nguyen Minh Triet - former Politburo member, former State President.



Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Baonghean.vn) - Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

Dư âm trận Derby Nghệ Tĩnh khi khách lấn chủ (Baonghean.vn) - Trận Derby Nghệ Tĩnh đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, một tỷ số không thể làm hài lòng cả hai đội khi mà mỗi bên đều có những nuối tiếc của riêng mình.

Tuyên bố chung Hội nghị G7: Nhiều điểm mới khi đề cập tới an ninh kinh tế toàn cầu Hôm nay (21/5), Hội nghị G7 tổ chức tại Hiroshima bước sang ngày làm việc cuối cùng. Trọng tâm là cuộc thảo luận về xung đột Nga-Ukraine với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Ukraine Zelensky. Hội nghị đưa ra tuyên bố chung với nhiều điểm mới khi đề cập tới an ninh kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Bakhmut (Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng nhóm Wagner và quân nhân của Lực lượng Vũ trang Nga về việc đã kiểm soát Bakhmut.

Nghệ An nắng như đổ lửa, đồ trong xe ô tô đỗ ngoài trời hấp thụ nhiệt tới hơn 80 độ C (Baonghean.vn) - Những ngày qua, khu vực Nghệ An xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C... Thực nghiệm đo nhiệt độ bên trong ô tô dưới ánh nắng giữa trưa ở thành phố Vinh cho thấy mức nhiệt độ tăng cao ở một số đồ vật trong xe.

Bỏ phiếu (Baonghean.vn) - Đến bây giờ và chắc còn lâu nữa, không chỉ ở ta mà các nước tiên tiến, bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm vẫn là một hoạt động cần thiết trong công tác cán bộ các cấp của Đảng và hệ thống chính trị.

Từ 1/7 bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp Từ ngày 1/7 tới, ngoài các nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp định kỳ, sau khi lấy ý kiến nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung thêm nhóm đối tượng được tăng lương, trợ cấp.

135 vận động viên tranh tài Giải chạy Half Marathon Thành cổ Vinh lần thứ I năm 2023 (Baonghean.vn) - Sau những giây phút tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức Giải chạy Half Marathon Thành cổ Vinh lần thứ I năm 2023 đã tìm được những cái tên xuất sắc ở cự ly 21km và 10km.

Huấn luyện viên Huy Hoàng: 'Cuộc đọ sức trên sân Vinh đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh' (Baonghean.vn) - Sau trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023, huấn luyện viên Huy Hoàng cho rằng, trận đấu này đã diễn ra khá hấp dẫn và đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh.

Đổi mới, giảm áp lực cho các kỳ thi cuối cấp (Baonghean.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT lớp 12 là hai kỳ thi quan trọng và được tổ chức vào tháng 6. Trước những kỳ thi này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS. NGƯT. Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo những vấn đề liên quan.

Thợ gặt đội nắng chạy đua với thời vụ (Baonghean.vn) - Dưới cái nóng ngoài trời trên dưới 40 độ C này cũng là thời điểm bà con nông dân thu hoạch lúa vụ xuân. Những người làm nghề thợ gặt bằng máy liên hợp "đội nắng" vật vã chạy đua với thời vụ.

Công an chặn nhóm nam nữ mang súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn Kiểm tra ô tô chở theo một nhóm thanh niên, Công an phát hiện có súng, đạn cùng nhiều hung khí bên trong.