Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

* Sáng 23/3, UBND tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An cho Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An. Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An với diện tích quy hoạch là 498 ha, tổng mức đầu tư dự án là 2.056,5 tỷ đồng (tương đương 92,2 triệu USD).

Phân khu 2 của Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An với diện tích 354,5ha đã được điều chỉnh mục tiêu từ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị và Khu Công nghiệp Công nghệ cao thành đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đồng thời điều chỉnh địa điểm về xã Nghi Hưng và Nghi Đồng (Nghi Lộc) để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam và đồng bộ trong kết nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định đăng ký đầu tư điều chỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa chúc mừng Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 23/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thẩm quyền tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri do Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp. Yêu cầu trong quá trình tổ chức hội nghị, Ủy ban MTTQ cấp xã cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người giới thiệu ứng cử và người ứng cử để thống nhất thời gian tổ chức cụ thể, tránh tổ chức hội nghị mà vắng thành phần. Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú theo quy định từ ngày 21/3 đến 13/4/2021.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021, Công ty Điện lực Nghệ An kêu gọi các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn, các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ Bảy 27/3/2021.

Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất năm nay là "Lên tiếng vì thiên nhiên".

* Trước tình hình giá thịt lợn hơi trên thị trường đang ở mức cao, một số cơ sở chăn nuôi có hiện tượng giấu dịch, khi có lợn ốm chết không báo cáo chính quyền địa phương, mà tự ý giết mổ, bán chạy lợn bệnh, lợn chết gây mất ATTP, lây lan dịch bệnh. Để ngăn chặn những hành vi nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1441/UBND-NN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn bệnh, lợn chết, nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường.

Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Tiến Đông

* Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội vừa đi thăm nhà văn Sơn Tùng. Nhà văn Sơn Tùng sinh ngày 21/9/1928 tại làng Hoa Lũy (nay là Kim Lũy) xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Từ năm 1974 đến nay, nhà văn Sơn Tùng đã cho ra đời hàng chục tác phẩm văn học, lịch sử, là người nghiên cứu sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và người thân của Bác. “Búp sen xanh" là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Năm 2010, nhà văn Sơn Tùng bị một cơn tai biến mạch máu não rồi liệt nửa người, mất hoàn toàn khả năng sinh hoạt cá nhân. Hiện tại 2 vợ chồng ông vẫn ở tại một căn hộ cũ, chật chội trong khu tập thể Văn Chương ở quận Đống Đa, Hà Nội.