Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/5

(Baonghean.vn) - Chương trình “20h Bác sĩ đây rồi”, chương trình tư vấn sức khỏe do Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện; được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh