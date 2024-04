Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

* Sáng 24/4, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An trao quà cho các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: Đức Anh

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 22/4/2024 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 và cao điểm du lịch Hè năm 2024. Theo đó, sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4.

Các lực lượng diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Vinh trong đợt ra quân cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Ảnh tư liệu

* Theo đơn vị thi công, đến ngày 23/4, dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đã hoàn thành 85% giá trị hợp đồng. Riêng 30km đầu tuyến đã hoàn thành khoảng 94%. Dự kiến ngày 28/4, các hạng mục sẽ cơ bản hoàn thành, đáp ứng điều kiện thông xe đến nút giao QL46B.

Thi công dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt.

* Sáng 24/4, tại Trường Tiểu học Diễn Yên (Diễn Châu), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” năm 2024.

Đại diện Ban tổ chức Liên hoan cùng các đội đạt giải. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Trong 2 ngày 24 và 25/4, tại thành phố Vinh, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã tổ chức triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024.

Các học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Ảnh: Văn Trường

* Sau một thời gian dài ảm đạm, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, thị trường đất nền ở Nghệ An đang có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại. Các phiên đấu giá đất người tham gia khá đông, đất nền mua đi bán lại cũng khá sôi động.