Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An; Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022; Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ; Sạt lở đường trên Quốc lộ 7A, đoạn qua dốc Chó... là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

* Sáng 24/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

* Chiều 24/9, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh tổ chức Lễ Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành đoàn Vinh phối hợp toàn diện trong công tác chỉ đạo từ cơ sở, tiến hành ra quân, tổng kết cùng nhau, đồng hành thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, có giá trị.

* Hàng chục năm nay, 19 hộ dân ở xóm Dé phải chịu thiệt thòi vì không được cấp bìa đỏ cũng như nhiều chế độ chính sách khác. Nguyên nhân chỉ vì họ là người của Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), nhưng lại đang dựng nhà, sinh sống trên đất của huyện Quỳ Châu. Đã rất nhiều cuộc họp, nhiều cuộc hiệp thương giữa 2 bên, hàng trăm lá đơn của người dân, nhưng đến nay các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

* Những ngày qua trên địa bàn huyện Con Cuông có mưa lớn, đoạn đường đi qua dốc Chó trên tuyến Quốc lộ 7, thuộc địa phận xã Lạng Khê liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá. Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Hạt Quản lý đường bộ Con Cuông đã huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường.

* UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2572/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, gồm 2 nội dung là mở rộng TP. Vinh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 6 xã: Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Khánh Hợp của huyện Nghi Lộc vào TP. Vinh; đồng thời thành lập 4 phường thuộc TP. Vinh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức.