Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Nghệ An ra công điện ứng phó bão Noru (Baonghean.vn) - Sáng 24/9, trước dự báo bão Noru đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió giật mạnh. Nghệ An đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão.

Bắt nhanh thủ phạm trộm cắp tài sản tại Nhà thờ Giáo xứ Làng Anh (Baonghean.vn) - Chỉ sau 06 giờ tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Nhà thờ Giáo xứ Làng Anh.

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên (Baonghean.vn) - Sáng 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023. Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện được tổ chức ở trường THPT Hà Huy Tập (thành phố Vinh).

Kết quả công tác của cán bộ điều động mới là 'số phiếu' tin cậy Cán bộ điều động luân chuyển có thể được bầu với số phiếu cao nhưng “số phiếu” ấy mới chỉ thể hiện “sự tin tưởng vào việc giới thiệu của Trung ương”.

9 thói quen xấu khiến ô tô nhanh 'tã' Đặt tay lên cần số khi đang chạy, để xăng quá kiệt, khởi động xe rồi đi ngay hay rà phanh liên tục khi xuống dốc,… là những thói quen có thể khiến chiếc “xế cưng” nhanh phải làm bạn với gara thường xuyên hơn.

Thanh niên mới 18 tuổi đã vào tù lần 2 vì ma tuý (Baonghean.vn) - 18 tuổi nhưng Trần Ngọc Đức đã 2 lần phạm tội vì ma túy. Lần thứ 2 vào tù, thấy mẹ gục khóc tại toà, Đức nhắn nhủ mong mẹ khỏe để đợi con về.

Đi tìm giống nếp tiến vua (Baonghean.vn) - Nếu như miền Bắc nổi tiếng với nếp cái hoa vàng Kinh Môn, nếp Tú Lệ Yên Bái, nếp cẩm Điện Biên; miền Nam vang danh với nếp ngỗng, nếp sáp Đồng Tháp Mười; thì ở miền Trung, nếp rồng một thời được trồng nhiều trên đất Nghệ - Tĩnh là giống nếp tiến vua thơm ngon nức tiếng gần xa. Về quê lúa Yên Thành (Nghệ An), vẫn nghe râm ran chuyện nếp rồng như thể những hạt trắng mẩy nồng nàn thơm hương ấy chưa bao giờ thất truyền trên đất này…

Bão Noru đang tiến gần Biển Đông Bão Noru với sức gió cấp 10 - 11, đang di chuyển theo hướng Tây, dự báo có khả năng vào Biển Đông trong những ngày tới.

Nghệ An có 225 hồ chứa đã đầy nước (Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của những đợt mưa lớn vừa qua, tính đến thời điểm này Nghệ An đã có 225 hồ chứa đầy nước. Các đơn vị thủy lợi, các địa phương đang tập trung vừa tích nước để phục vụ sản xuất, vừa vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn mùa mưa lũ.

Thủy điện Sông Quang thông báo điều tiết hồ chứa (Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Quang về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Sông Quang.

Đại úy công an 'cầm đầu đường dây buôn lậu' hơn 200 tỷ đồng Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, bị cáo buộc khi còn là cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế đã móc nối thành lập 47 công ty để nhập lậu lượng lớn hàng hóa trị giá hơn 211 tỷ đồng.

Nghệ An thiếu hụt lao động nghề biển (Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu lao động nghề biển tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An xảy ra từ nhiều tháng nay. Do thiếu hụt lao động nghề biển, nhiều chủ tàu ở Nghệ An phải giảm số lượng lao động trên tàu, dẫn đến tần suất khai thác hải sản giảm sau mỗi chuyến biển.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tung ảnh cưới ấn tượng Phương Nga - Bình An vừa tung bộ ảnh cưới ấn tượng, cùng đếm ngược đến ngày trọng đại của cuộc đời. Cặp đôi vừa lãng mạn, ngọt ngào, vừa cá tính, táo bạo trong bộ ảnh.

'Số ca sốt xuất huyết có thể cao nhất 25 năm' Các chuyên gia nhận định dịch sốt xuất huyết năm nay khá căng thẳng, dự tính số ca mắc sẽ cao nhất trong 25 năm trở lại đây.

Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ (Baonghean.vn) - Hàng chục năm nay, 19 hộ dân ở xóm Dé phải chịu thiệt thòi vì không được cấp bìa đỏ cũng như nhiều chế độ chính sách khác. Nguyên nhân chỉ vì họ là người của Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), nhưng lại đang dựng nhà, sinh sống trên đất của huyện Quỳ Châu. Đã rất nhiều cuộc họp, nhiều cuộc hiệp thương giữa 2 bên, hàng trăm lá đơn của người dân, nhưng đến nay các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Ukraine hối thúc Đức cung cấp xe tăng chiến đấu (Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng hối thúc chính quyền Berlin cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev, từ đó làm gương cho các quốc gia khác và giúp quốc gia Đông Âu này "giành chiến thắng ".

Argentina được dự đoán vô địch World Cup 2022; Tuyển Anh rớt hạng sau trận thua Italy (Baonghean.vn) - Theo Joachim Klemen - chuyên gia phân tích từng dự đoán đúng nhà vô địch World Cup 2014 và 2018, Argentina sẽ lên ngôi tại Qatar vào cuối năm; Rạng sáng 24/9 (giờ Hà Nội), Italy đánh bại Anh 1-0 ở lượt trận áp chót bảng A3, UEFA Nations League....

Nhà thơ Hoa Mai: Hành trình thơ và đời (Baonghean.vn) - Một đêm Sài Gòn đổ mưa, nhà thơ Hoa Mai điện thoại cho tôi bàn về chuyến đi trao tặng sách cho các trường học vào tháng 10 sắp tới, ngay lúc chị vừa ra viện sau cơn bệnh. Hoa Mai là người con Nam Đàn (Nghệ An). Dẫu sinh sống, làm việc phương xa, nhưng cái chất sâu lắng, đằm thắm vẫn vẹn nguyên trong chị, để rồi đưa chị bén duyên và thăng hoa với văn chương. Nhiều người còn biết đến một Hoa Mai rong ruổi miệt mài trên hành trình thiện nguyện khắp mọi miền đất nước.

Truyện ngắn: Hai giọt nước (Baonghean.vn) - Rồi gã soi mình trong gương, lòng nhói đau khi thấy hình hài của thằng Tiến trong đó. Người ta nói hai anh em giống nhau như hai giọt nước. “Chắc là hai giọt nước mắt”, gã nghĩ thầm…

Tổng thống Putin đang kiến tạo 'đường ray' của thế giới đa cực (Baonghean.vn) - Phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đưa ra lệnh động viên quân đội một phần, tiến hành trưng cầu dân ý sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine - tất cả những hành động này của Nga đã và đang khiến cục diện xung đột xoay chuyển. Và hơn cả là cục diện chính trị thế giới dịch chuyển theo hướng "không thể đảo ngược", đi trên đường ray của thế giới đa cực.

Tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Baonghean.vn) - Nghệ An vừa tiếp tục có Công văn số 179//VP-PCTT chỉ đạo về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Nam sinh 11 tuổi đuối nước dưới chân đập tràn hồ thủy lợi (Baonghean.vn) - Rủ nhau đi chơi ở chân đập tràn hồ thủy lợi, em Nguyễn Văn B. (11 tuổi) trú ở xã Thanh An (Thanh Chương) đã bị đuối nước thương tâm.

Nghệ An tiếp tục chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn xảy ra liên tục trên địa bàn tỉnh, chiều 23/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục có Công văn số 178/BCH PCTT chỉ đạo tập trung ứng phó.

Nghệ An tham gia hội nghị bàn về các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ (Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thị trường khoa học công nghệ tại Nghệ An đã được hình thành nhưng chưa sôi động.

Trao hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa và 3 sổ tiết kiệm cho gia đình thân nhân liệt sỹ ở thị xã Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với thị xã Hoàng Mai tổ chức Lễ trao tiền hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng) và trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sỹ ở thị xã Hoàng Mai.

Giai đoạn đầu thi công cầu Hưng Đức qua sông Lam (Baonghean.vn) - Cầu Hưng Đức là cây cầu đang được xây dựng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bắc qua sông Lam từ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là cây cầu dài nhất thuộc địa bàn hai tỉnh này, do Tổng công ty CIENCO4 thực hiện. Hiện nay cầu đang ở giai đoạn 1 của quá trình thi công.

Công an Nghệ An học tập, quán triệt Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”.

Nghệ An: Cảnh báo mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng (Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày hôm qua (22/9) đến 15 giờ chiều 23/9, địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận phía Nam tỉnh đã có tổng lượng mưa đo được là 150 mm.

Sớm xây dựng phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến chung toàn quốc (Baonghean.vn) - Xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm đấu giá trực tuyến chung toàn quốc là một trong những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quan tâm, đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, hội nghị cũng đánh giá kết quả, nhận diện các tồn tại, bất cập và phương hướng khắc phục trong thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.