Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4 Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2025; Dự án Hồ chứa Khe Lại - Vực Mấu chính thức hoàn thành và chuẩn bị đi vào vận hành; Người dân Nghệ An nô nức về với Dinh Độc Lập trước giờ đại lễ 30/4… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 26/4.

* Sáng 26/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐQBH) đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt các ĐBQH, tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, trao đổi, giải trình thêm nhiều vấn đề liên quan.

Theo đó, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã thông tin thêm với cử tri về thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng. Đây là bước đi đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Chiều cùng ngày, các ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa ĐBQH và cử tri thị trấn Dùng và một số xã trên địa bàn huyện Thanh Chương trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

* Tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc có đại biểu Quốc hội: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cử tri huyện Nghi Lộc cũng phản ánh, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội về việc thực hiện các chương trình, chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội; giáo dục - đào tạo và dạy nghề; vấn đề thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn vệ sinh về chất lượng, an toàn trong hoạt động sản xuất và chế biến; chế độ, chính sách cho người có công;...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đã tiếp thu, trả lời làm rõ một số ý kiến cử tri huyện Nghi Lộc trong thẩm quyền và tổng hợp phản ánh của cử tri gửi đến các cơ quan liên quan.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 26/4 (tức ngày 29/3 âm lịch), tại chùa Chí Linh, xã Xuân Thành (Yên Thành), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2025 - Phật lịch 2569.

Trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới quý vị đại biểu, các Chư tôn đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng toàn thể tăng, ni, phật tử lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc đạo và đời; đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

* Sau gần 17 năm kể từ ngày khởi công, Dự án Hồ chứa Khe Lại - Vực Mấu tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu đã chính thức hoàn thành và chuẩn bị đi vào vận hành. Đây là công trình thủy lợi quy mô lớn, phục vụ nước tưới và sinh hoạt cho người dân vùng Bắc Nghệ An.

Khi đưa vào vận hành, hồ chứa Khe Lại - Vực Mấu sẽ cung cấp nước tưới hiệu quả cho 3.431 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho gần 40.000 người tại thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Ngoài ra, hồ cũng sẽ cung cấp khoảng 6,8 triệu m³ nước mỗi năm cho các khu công nghiệp và tạo nguồn nước cho 400 ha nuôi trồng thủy sản.

Mái thượng lưu Hồ chứa Khe Lại - Vực Mấu được lát đá và trồng cỏ. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 26/4, rất nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại Dinh Độc Lập để chụp ảnh và tham quan, trong đó có nhiều người đến từ Nghệ An. Xúc động, tự hào là cảm xúc chung của những du khách có mặt tại TP. Hồ Chí Minh thời điểm này.

Ảnh: Ngân Hạnh

* Vào khoảng 2 giờ sáng 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được tin báo về vụ cháy nhà xảy ra tại gia đình ông Lầu Bá Chả (SN 1995), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương điều động 24 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân trên địa bàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy và hỗ trợ di dời, cứu hộ tài sản.